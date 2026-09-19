Los hinchas de River apuntaron contra un futbolista tras la derrota ante Huracán: “Es uno menos”

Debido a su pésimo nivel sobre el campo de juego del Estadio Monumental, los fanáticos no lo perdonaron.

Este sábado por la tarde, River perdió 2-1 ante Huracán por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. Con goles de Lucas Blondel y Cortés, pese al empate parcial de Tomás Galván, el Millonario cayó. En medio de ese contexto, los hinchas arremetieron contra Lucas Beltrán a raíz de su rendimiento individual sobre el campo de juego del Estadio Monumental.

Cabe recordar que el delantero llegó a préstamo por 500.000 dólares pero, una vez que se concluya el tiempo de la cesión, el elenco de Núñez deberá desembolsar 7 millones de euros para quedarse con poco más de la mitad del pase en su poder y así hacer efectivo el fichaje. Pese a eso, su nivel aún no deja satisfechos a los simpatizantes.

Lucas Beltrán en River – Huracán. (Getty Images)

Lo cierto es que los hinchas de River criticaron fuertemente a Lucas Beltrán. “Es uno menos“, sentenció uno de los fanáticos del Millonario debido al pésimo encuentro que disputó. Aunque no fue titular, ingresó por Thiago Almada a los 3 minutos del partido, pero las redes sociales explotaron contra él. “Es un desastre, desde que volvió es un asco“, escribieron.

Otros de los comentarios más destacados, fueron: “Si dependemos de Beltrán, estamos al horno“, “me desespera”, “no puede ser el 9 de River“, “¿Para qué carajos lo fueron a buscar nuevamente?”, “medio pelo, amateur su nivel”, “lo horrendo que es y llegó a jugar en la Serie A, lo que es tener un buen agente” y “Ojalá levante”.

Los comentarios de los hinchas de River

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