Los hinchas de River apuntaron contra un titular ante Sarmiento: “Olvídenselo en Junín”

El Millonario se puso al día con su duelo pendiente por la Fecha 11, pero un defensor quedó en el ojo de la tormenta.

En el Estadio Eva Perón de Junín, River Plate igualó por 1-1 este miércoles ante Sarmiento en el marco del partido pendiente por la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Gonzalo Montiel marcó el tanto del empate en el segundo tiempo para rescatar un punto para el Millonario.

Los dirigidos por Leonardo Ponzio se jugaban 3 puntos cruciales ante un rival directo para meterse en zona de clasificación en la Zona B. Sin embargo, todo comenzó cuesta arriba y Lucas Martínez Quarta pagó los platos rotos entre los hinchas en las redes sociales.

El defensor central perdió la marca de Julián Contrera en el corazón del área y el delantero definió para gritar el primero de la noche. Rápidamente, las críticas contra Martínez Quarta afloraron por este nuevo error.

“Olvídense a Martínez Quarta en Junín, por favor”, compartió uno de los hinchas, enojado por la floja respuesta del zaguero. Otro, se preguntó: “Martínez Quarta hace un año es el peor jugador de River. ¿Cómo sobrevivió a dos limpiezas de plante? Nunca lo sabré”.

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