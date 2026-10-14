Sarmiento vs. River, por la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

El Millonario realiza una visita de riesgo a Junín, con la misión de hacerse con tres puntos determinantes pensando en el futuro.

Este miércoles, bajo la órbita de un partido adeudado correspondiente a la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Sarmiento de Junín y River Plate se encuentran frente a frente en el Estadio Eva Perón de dicha ciudad bonaerense y con el arbitraje de Sebastián Zunino.

No es un detalle menor que el conjunto comandado tácticamente por Facundo Sava arribó a este cotejo siendo una de las grandes sorpresas de la presente edición de la máxima categoría del fútbol argentino. Además, el Verde lo hizo luego de cosechar una muy buena victoria por 3-1 como visitante de Aldosivi, en Mar del Plata.

Paralelamente, el Millonario, todavía con el interinato de Leonardo Ponzio en el banco de suplentes, llegó a este partido trascendental para su futuro transitando un andar sumamente irregular. De todos modos, el sábado pasado, los del barrio porteño de Núñez se recuperaron con una ajustada victoria por 1-0 como locales de Estudiantes de Río Cuarto.

Probables formaciones de Sarmiento y River

SARMIENTO: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel.

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

La previa de Sarmiento vs. River

Publicidad

Minuto a minuto

La tabla del Torneo Clausura