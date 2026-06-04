Los millones que recibirá River por todos sus jugadores convocados para el Mundial 2026

Gracias a sus futbolistas citados a la Copa del Mundo, el Millonario embolsará una cifra importante que le servirá para el mercado de pases.

Falta solamente una semana para el inicio del esperado Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Como consecuencia de ello, todos y cada uno de los amantes del fútbol se encuentran absolutamente expectantes para el evento más importante de todos. Algo que también sucede en River Plate, donde se aguarda por un jugoso embolso de dinero.

Sucede que la FIFA les pagará a todos los clubes que tienen jugadores convocados para la próxima Copa del Mundo. Y no es un detalle menor que la entidad comandada estratégicamente por Eduardo Coudet cuenta con nombres propios citados para los seleccionados de Argentina, Colombia, Uruguay y Paraguay.

En medio de ese panorama, hay que destacar que, de todos modos, la FIFA reparte el monto desembolsado entre los clubes en los que el futbolista en cuestión haya jugado en los últimos dos años antes del Mundial. En ese sentido, ninguno de los implicados de River completó las dos temporadas en la propia entidad de Núñez.

Según informó el periodista Germán Balcarce, son 730 días en el club, marcando como fecha límite el pasado 31 de mayo. Así las cosas, actualmente, son seis los jugadores confirmados por los que River recibirá dinero a través del Mundial. Por ende, la sumatoria de los montos refleja una suma que, teniendo en cuenta la proximidad del mercado de pases, no es para despreciar.

Juan Fernando Quintero, otro de los citados. (Foto: Getty)

Los futbolistas en cuestión son Gonzalo Montiel (Argentina), Juan Fernando Quintero (Colombia), Kevin Castaño (Colombia), Matías Viña (Uruguay), Matías Galarza Fonda (Paraguay) y Kendry Páez (Ecuador). De todas maneras, si Argentina avanza a los 16avos de final de la Copa del Mundo, también recibirá dinero por Nicolás Otamendi.

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En el cálculo inicial se destaca lo que recibirá River por las participaciones de Argentina, Colombia, Uruguay y Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026. Contemplando ese período, el Millonario embolsará 720.645 dólares. Es decir, 1.035.566.865 pesos. Si los citados avanzan, se podrían superar los 1.204.547 dólares reunidos en Qatar 2022.

El dinero que River ya se aseguró por los convocados

Gonzalo Montiel (500 días en River): U$S 7.500 diarios

(500 días en River): Kevin Castaño (445 días): U$S 6.675

(445 días): Juan Fernando Quintero (318 días): U$S 4.770

(318 días): Matías Galarza Fonda (214 días): U$S 3.210

(214 días): Matías Viña (147 días): U$S 2.205

(147 días): Kendry Páez (120 días): U$S 1.815

Los jugadores que se irán de River

Tal como afirmó Stefano Di Carlo en diálogo con ESPN, aproximadamente 15 jugadores podrían marcharse en este mercado de pases. Dentro de esta lista aparecen cinco nombres fuertes que integraron el plantel en el primer semestre y que no lo harán para la segunda parte de la temporada.

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Según pudo saber Bolavip, Pablo Longoria, director deportivo de Millonario, le comunicó a Maximiliano Salas, Kevin Castaño, Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Matías Galarza Fonda que no serán tenidos en cuenta, por lo que deberán buscar ofertas para continuar su carrera fuera del club.

DATOS CLAVE

River Plate embolsará 720.645 dólares por la primera fase de la Copa del Mundo.

7.500 dólares diarios ingresarán al club gracias a la convocatoria de Gonzalo Montiel.

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