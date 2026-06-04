River llegó a un acuerdo verbal con Ángel Correa: qué falta para que se convierta en refuerzo

El campeón del mundo con la Selección Argentina llegó a Tigres en 2025 y podría arribar al Millonario en este mercado de pases.

Después de lo que fue un inestable primer semestre, River ya se mueve en el mercado de pases con el objetivo de mejorar el plantel que ahora comanda tácticamente Eduardo Coudet. En ese sentido, ahora avanzó para sumar a Ángel Correa como flamante refuerzo de jerarquía de cara a la segunda parte de la temporada y así asegurar un fichaje de elite para el fútbol argentino.

Cabe recordar que el Millonario ya contrató a Nicolás Otamendi para darle un salto de calidad a la defensa, que fue uno de los puntos más bajos en lo que va del año. “Es un sueño hecho realidad. No veo la hora de poder jugar en este estadio“, manifestó al romper el silencio el zaguero central de la Selección Argentina que disputará la inminente Copa del Mundo 2026.

Ángel Correa en Tigres UANL. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, River llegó a un acuerdo verbal con Correa. Después de empezar las negociaciones pertinentes para sumarlo como refuerzo, el elenco de Núñez le igualará el salario que percibe en Tigres, lo que significa un gran esfuerzo financiero. Además, le ofreció un vínculo a largo plazo para asegurarlo de acá a varias temporadas por delante.

Por otro lado, hay que aclarar que el pacto solo es por el monto del sueldo. Así las cosas, aún no se arregló la duración del contrato y tampoco las cláusulas u objetivos, que habitualmente se suelen incluir en este tipo de convenios. A su vez, el conjunto mexicano pretende recibir 14 millones de dólares para vender a Ángel al Millonario en este mercado de pases venidero.

Ángel Correa en Tigres UANL. (Getty Images)

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El nacido en Rosario el 9 de marzo de 1995, debutó profesionalmente con la camiseta de San Lorenzo, donde conquistó la histórica Copa Libertadores 2014. Luego, emigró para jugar en Atlético de Madrid y estuvo 11 temporadas consecutivas en España. En 2025, arribó a Tigres por 8 millones de euros y su estadía en Norteamérica podría estar llegando a su final…

Desde su llegada al club con sede en San Nicolás de los Garza, en el área metropolitana de Monterrey, el campeón del mundo en 2022 disputó un total de 54 partidos oficiales con la camiseta de Tigres UANL. En este lapso de tiempo, Correa convirtió 23 goles y también repartió 13 asistencias. Sin embargo, cabe aclarar que no conquistó ningún título, ya sea local o internacional.

Ángel Correa en Tigres UANL. (Getty Images)

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Los jugadores que se irán de River

Tal como afirmó Stefano Di Carlo en diálogo con ESPN, aproximadamente 15 jugadores podrían marcharse en este mercado de pases. Dentro de esta lista aparecen cinco nombres fuertes que integraron el plantel en el primer semestre y que no lo harán para la segunda parte de la temporada.

Según pudo saber Bolavip, Pablo Longoria, director deportivo de Millonario, le comunicó a Maximiliano Salas, Kevin Castaño, Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Matías Galarza Fonda que no serán tenidos en cuenta, por lo que deberán buscar ofertas para continuar su carrera fuera del club.