El Millonario pudo haber engrosado su billetera por haber formado a la Araña. Cuánto le corresponde por una futura venta.

La negativa de Atlético de Madrid a Real Madrid por Julián Álvarez tomó por sorpresa a todo el mundo del fútbol, tanto por la oferta como por la respuesta. River no fue la excepción, ya que pudo haber recibido unos cuantos millones si la transferencia se concretaba.

El delantero llegó a River con15 años, desde su club de Calchín y su partida se dio siete años después, cuando tenía 22, que fue comprado por Manchester City. De esta manera, al equipo de Núñez le corresponde un porcentaje exacto del 3.75% de la transferencia.

Teniendo en cuenta esta porción correspondiente al elenco argentino, una respuesta afirmativa del Colchonero hubieran significado un ingreso de 5.6 millones de euros para su economía. Sin lugar a dudas, una cifra que caía como anillo al dedo con todo el mercado de pases por delante.

¿Y si se vende por la cláusula?

Atlético de Madrid se plantó y aseguró que no dejará ir a la Araña por menos del monto de su cláusula de salida. Esto significa que quien quiere hacerse con sus servicios, deberá desembolsar 500 millones de euros. De suceder (parece imposible), River recibiría una fortuna.

Los cálculos indican que si alguien paga esa suma, al Millonario le corresponderían 19,5 millones de euros. Prácticamente, recibiría casi lo mismo por lo que lo vendió a Manchester City a mediados de 2022.

El comunicado oficial de Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

Publicidad

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

Estadísticas y presente de Julián en Atlético de Madrid

Partidos jugados: 106.

106. Goles: 49.

49. Asistencias: 18.

18. Títulos: 0.

Síntesis

Julián Álvarez seguirá en Atlético de Madrid tras ser rechazado el Real Madrid.

seguirá en Atlético de Madrid tras ser rechazado el Real Madrid. 3.75% del pase pertenece a River Plate, evitando un ingreso de 5.6 millones.

pertenece a River Plate, evitando un ingreso de 5.6 millones. 500 millones de euros de cláusula significarían 19.5 millones para el equipo argentino.