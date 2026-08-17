El gesto que Barcelona espera de Julián Álvarez para intentar destrabar su fichaje

El elenco catalán todavía no descarta la incorporación de la Araña, pero precisa que el futbolista haga un movimiento para sumar presión.

Aunque la temporada 2026-27 de LaLiga ya comenzó, aún está por resolverse la gran novela de este mercado de pases. Julián Álvarez permanece en Atlético de Madrid, con Barcelona todavía soñando con su fichaje y en una incómoda situación para el delantero.

La dirigencia del Colchonero mantiene una postura inflexible a la hora de negociar con el club catalán y esto atenta contra el deseo del atacante de la Selección Argentina, que quiere vestir la camiseta blaugrana en la campaña que acaba de comenzar.

Mientras faltan solo dos días para el debut del Atleti ante Málaga, es incierto si Álvarez formará parte de la delegación y si sumará minutos en esta presentación. Lo cierto es que Barcelona no baja los brazos y le pidió al argentino un último gesto para intentar destrabar la operación.

Según explicó Marca, la dirigencia del club catalán pretende que Julián manifieste cara a cara con Miguel Ángel Gil Marín, principal accionista del Atleti, que su deseo es marcharse a Barcelona, para que cumplan con su promesa de venta y abran negociaciones para su salida.

Gil Marín se reunirá pronto con Julián Álvarez. (Foto: ElConficencial)

El propio medio español adelantó que el culé ya maneja otros nombres en caso de que se cierren las puertas definitivamente. Lautaro Martínez, Mikel Oyarzabal, el colombiano Luis Suárez y Viktor Gyökeres, algunos de los futbolistas en carpeta.

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Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En sus dos temporadas con la camiseta del Colchonero, Julián disputó un total de 106 compromisos en los que aportó 49 goles y 18 asistencias. Desafortunadamente, no logró sumar títulos en lo que va de este pasaje por el club madrileño.

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