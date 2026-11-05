Los posibles rivales de River en los octavos de final del Torneo Clausura

El Millonario, ya clasificado, espera por la resolución de todos los partidos de la Zona B para saber cómo quedará clasificado respecto a los playoffs.

Aldosivi y River se miden este jueves 5 de noviembre en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, en lo que será el primer partido de esta última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

Con este compromiso, tanto el Millonario como el Tiburón pondrán fin a su participación antes de afrontar los playoffs. Cabe destacar que los de Mar del Plata ya están descendidos a la Primera Nacional y los de Leonardo Ponzio ya están clasificados a la instancia de octavos de final.

Por sus 23 puntos en la previa del compromiso, River puede quedar ubicado en la cuarta posición, donde definiría el duelo de octavos en condición de local, o bien puede quedar clasificado como quinto, sexto, séptimo u octavo. Todo dependerá del resultado ante Aldosivi y los partidos de Belgrano, Sarmiento, Independiente Rivadavia y Barracas Central.

Todas las posiciones posibles para River

Si queda cuarto

Se enfrentaría al quinto de la Zona A, único escenario donde sería local. Dependiendo los resultados, puede ser Lanús, Newell’s, Defensa y Vélez.

Si queda quinto

Se enfrentaría al cuarto de la Zona A. Depende de los resultados, puede ser Lanús, Defensa, Vélez o Boca.

Si queda sexto

Se enfrentaría al tercero de la Zona A. Depende de los resultados, el rival saldría de Vélez, Defensa o Boca.

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Si queda séptimo

Se enfrentaría al segundo de la Zona A. Depende de los resultados, el rival saldría de Vélez, Defensa, Instituto o Boca.

Si queda octavo

Se enfrentaría al primero de la Zona A. Depende de los resultados, el rival saldría de Instituto o Boca.

Cuándo se juegan los octavos de final del Clausura

La AFA determinó que los partidos de los octavos de final se disputen el fin de semana del 21 y 22 de noviembre

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Tablas del Clausura