¿Correa titular? Coudet define la formación de River para enfrentar a Gimnasia

El Millonario visitará al Lobo en La Plata el próximo miércoles a partir de las 19.15 horas en el marco de la segunda fecha del Clausura.

River necesita imperiosamente dar vuelta la página luego de un lapidario comienzo de semestre. Dura derrota ante Aldosivi y eliminación de la Copa Argentina, caída ante Barracas Central en el inicio del Torneo Clausura, refuerzos que no convencen, otros que se sumaron tarde, jugadores colgados en el predio de Cantilo y un entrenador que empieza a estar en la mira del hincha.

Al mal presente solamente lo revierten los resultados en primera instancia, pero debe ser con una mejora considerable en el rendimiento. La oportunidad para despegar la tendrá el próximo miércoles ante Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante.

Los de Eduardo Coudet visitarán al Lobo por la segunda fecha de la Zona B del Clausura con la misión de sumar de a tres y dejar atrás el pésimo arranque del semestre. Para este encuentro, el Chacho no podrá contar con Sebastián Driussi ni Aníbal Moreno, que sufrieron diversas lesiones.

¿Cómo formará River contra Gimnasia?

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, el Millonario enfrentaría al Lobo con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván, Ángel Correa; Facundo Colidio y Lucas Beltrán.

Marcos Acuña, el más regular de River. (Foto: Prensa River).

Cabe recordar que Ángel Correa llegó a Argentina el pasado viernes luego de una compleja salida de Tigres de México. Ese mismo día se entrenó, apareció en la lista de convocados para jugar contra Barracas Central y finalmente tuvo su estreno con la casaca del Millonario en un duelo en el que hubo acumulación de delanteros y no tuvo muchas oportunidades.

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Ángel Correa debutó en River. (Foto: Getty).

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