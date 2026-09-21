Martín Demichelis reveló que intentó llevar a River a un futbolista de la actual Selección Argentina

El DT insistió por un mundialista de la última cita, pero fue descartado por su alto valor de aquel entonces.

En un comienzo de temporada irregular, Martín Demichelis abrió su ciclo como entrenador de RB Leipzig. El entrenador argentino afronta su segunda experiencia en Alemania luego de haber pasado por las divisiones juveniles de Bayern Múnich en el inicio de su carrera.

En ese contexto, luego de la caída ante Bayer Leverkusen este fin de semana, Micho se refirió a uno de los argentinos que tuvo enfrente y reveló que tuvo la intención de ficharlo cuando estaba al frente de River Plate, en 2023 y 2024.

Se trata de Facundo Medina, el flamante refuerzo de Leverkusen que jugó el Mundial 2026 con momentos de protagonismo como lateral izquierdo. El surgido del Millonario no tuvo oportunidades en la Primera de ese club, pero Demichelis buscó repatriarlo.

“Como entrenador de River, quise fichar a Facu, pero era demasiado caro”, recordó el actual entrenador de RB Leipzig sobre el defensor que militaba en Lens de Francia por aquellos años.

Facundo Medina tras la final del Mundial 2026.

“Tomó una buena decisión al quedarse en Europa. Jugó el Mundial y ahora está en un gran club. Como argentino le deseo lo mejor”, destacó Demichelis sobre su compatriota, que fue convocado por Lionel Scaloni para la triple Fecha FIFA que inicia a fines de este mes.

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Además, el DT se refirió a su estilo de juego y señaló sus virtudes: “Aporta mucha agresividad, pero también juega muy bien con balón y tiene mucho entendimiento del fútbol. Me gusta mucho un central como él”.

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