David Martínez apuntó contra Martín Demichelis por su paso en River: “Sentí que no me valoraban”

El defensor de Defensa y Justicia se refirió al tiempo que compartió con el ahora entrenador del Leipzig.

A mediados de 2024, luego de jugar su último partido contra Temperley en la eliminación por penales en la Copa Argentina, David Martínez se marchó de River para primero jugar con Inter Miami, pasar por Olimpia y luego regresar a Defensa y Justicia, club en el que se desempeña desde principios de temporada.

En una entrevista con DSports Radio, el futbolista del Halcón de Varela habló sobre su último paso por el Millonario, y allí apuntó contra Martín Demichelis, debido a la relación que tuvo con él durante su paso como entrenador por el club, durante las temporadas 2023 y mitad de 2024.

“En su momento, sentí que en el cuerpo técnico de Martín Demichelis no valoraban el esfuerzo que yo hacía en cada entrenamiento. Traté de volver de la lesión de la mejor manera posible, y ver que no estaba convocado me desanimaba bastante”, dijo sobre el paso de Demichelis.

Siguiendo por la misma línea, comparó con el trato que recibió Pezzella en el último tiempo, antes de irse del club: “Uno valora cuando le manifiestan su apoyo al momento de pasar una lesión. Ese trato que recibió Germán Pezzella, no me pareció bueno. Es un chico del club y que volvió a River, no me parece correcto”.

Y cerró: “En River tuve una lesión y quizá me faltó esa cuota de confianza para poder volver mejor de la lesión y agarrar ese ritmo que uno necesita. Con Gallardo tenía una gran relación, y con Demichelis tuve algún que otro intercambio. Cuando Demichelis llegó, yo estaba lesionado”.

Los números de David Martínez en su paso por River

En sus dos pasos por el Millonario, el defensor central de 28 años disputó un total de 77 partidos, en los que marcó dos goles y aportó tres asistencias. Además, recibió 14 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5964 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó seis títulos locales.

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