Qué canal pasa River vs. Atlético de Madrid por la final de la Messi Cup

Todos los detalles relacionados con la transmisión del encuentro decisivo entre el Millonario y el Colchonero en Estados Unidos.

Por Gabriel Casazza

River en la Messi Cup.
© Prensa RiverRiver en la Messi Cup.

Este domingo, con el Chase Stadium de Inter Miami como testigo y como escenario, River Plate y Atlético de Madrid se encuentran frente a frente en el marco de la gran final de la Messi Cup. Un duelo en el que también será partícipe excluyente Disney+.

El camino del conjunto Millonario tuvo su puntapié inicial en un compromiso en el que tuvo frente a frente a un peso pesado del calibre de Barcelona. Sin embargo, los del barrio porteño de Núñez estuvieron a la altura y empataron 2-2, quedándose a las puertas de una victoria merecida.

Luego, en la segunda presentación, River chocó con otro gigante del continente europeo como Manchester City. En esta oportunidad, pese a haber arrancado el trámite de la mejor manera, el conjunto argentino se quedó con las manos vacías, perdiendo por 2-1.

Pero, más tarde, River disputó su mejor partido. Frente a un grande de la talla de Inter de Milán, el Millonario hilvanó una categórica victoria que lo metió en las semifinales de la propia Messi Cup. Fue un contundente triunfo por 5-1 para seguir soñando.

En ese contexto, ya entre los cuatro mejores del certamen que se lleva a cabo en el territorio norteamericano, River tuvo que lidiar con Chelsea y otra vez demostró que tiene todo para ser campeón. Fue una victoria por 3-1 para clasificarse para la final.

River viene de derrotar a Chelsea en semifinales. (Foto: Prensa River)

Hora y TV de River vs. Atlético de Madrid por la final de la Messi Cup

River Plate y Atlético de Madrid chocan este domingo 14 de diciembre por la final de la Messi Cup, en el Chase Stadium de Inter Miami. El pitazo inicial de este cotejo está pactado para las 18 horas de la República Argentina y es transmitido por Disney+ y ESPN2.

