En medio del malestar de su entorno con Atlético de Madrid, Julián Alvarez vuelve a interesar en Arsenal

El flamante campeón de la Premier League irá por el delantero argentino si finalmente colapsan las negociaciones con Barcelona.

El tire y afloje entre Julián Alvarez y Atlético de Madrid sigue a flor de piel puertas adentro del club. Desde el pasado 10 de agosto, el delantero argentino se presentó a la pretemporada y realiza los entrenamientos a la par del grupo, pero el propio futbolista manifestó internamente que su deseo es ser traspasado en este mercado de pases.

Las presiones de parte de Barcelona y la oferta rechazada por el Atleti complican su panorama, ya que por ahora se cumplirá el deseo del cuadro colchonero de seguir contando con Julián pese a las intenciones personales suyas. Las diferencias entre ambos clubes en las negociaciones eran abismales e hicieron colapsar cualquier tipo de acuerdo hasta el momento.

Ahora bien, mientras Atlético de Madrid y Barcelona no llegan a un acuerdo por Alvarez, otro club vuelve a entrometerse en la situación y promete generar impacto en el futuro de esta extensa novela. Es que el Arsenal, una vez más, parece tener decidido ir a la carga por Julián a días de que comience la temporada de manera oficial.

Arsenal, atento al futuro de Julián

Según el medio inglés TEAMtalk, Andrea Berta, director ejecutivo del Arsenal y antiguo directivo del Atlético, sigue en contacto con Gil Marín -accionista mayoritario del Colchonero- y hablaron la situación de Julián Alvarez.

Arsenal y su interés por Julián

La estrategia de los Gunners para intentar contratar a la Araña, consiste en estar atento a lo que pueda suceder con las negociaciones entre Atlético y Barcelona en los próximos días. Si finalmente el equipo culé se retira, o el Atleti cierra las puertas definitivas a su paso al Barça, Arsenal se moverá con agilidad y ofertará de manera formal lo que el Colchonero pretende por su ficha.

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Cabe destacar que Barcelona está a detalles de vender a Ferrán Torres al PSG, lo que le daría lugar en la plantilla para ir a la carga por el argentino. Serán días claves para conocer si su futuro será en el Blaugrana, en Arsenal o si se queda en el Atlético de Madrid.

Malestar del entorno de Julián Alvarez con el Atlético

De acuerdo a lo informado por tribuna.com, en las últimas horas hubo una charla privada entre la Araña y el entrenador. En buenos términos, el jugador le dio sus razones para querer mudarse a Cataluña y le pidió que lo ayudara para cambiar la postura del club.

El entorno de Julián considera que el Cholo tiene suficiente peso interno como para destrabar la situación. Sin embargo, el estratega argentino eligió mantenerse al margen, dejando en claro que la decisión es 100% de la directiva y que él solo podrá ayudarlo a crecer dentro del club.

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La respuesta de Simeone causó malestar entre los que rodean a la Araña. Mientras tanto, el ex Manchester City seguirá entrenando a la espera de una resolución antes del cierre del mercado de pases, que será recién a fines de agosto.

Los números de Julián Alvarez en Atlético de Madrid

En sus dos temporadas con la camiseta del Colchonero, Julián disputó un total de 106 compromisos en los que aportó 49 goles y 18 asistencias. Desafortunadamente, no logró sumar títulos en lo que va de este pasaje por el club madrileño.

En síntesis

Julián Álvarez acumula 49 goles y 18 asistencias en 106 partidos con Atlético.

acumula 49 goles y 18 asistencias en 106 partidos con Atlético. Arsenal ofertará formalmente si se caen las negociaciones con el Barcelona.

ofertará formalmente si se caen las negociaciones con el Barcelona. 10 de agosto fue la fecha en que inició pretemporada solicitando su traspaso.