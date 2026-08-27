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COPA SUDAMERICANA

Murió un hincha de River durante el partido ante Independiente Santa Fe

En pleno duelo de Copa Sudamericana, el socio pidió atención médica, pero no lograron reanimarlo.

Triste episodio en el duelo de Copa Sudamericana.
© GettyTriste episodio en el duelo de Copa Sudamericana.

Mientras River cosechó una dura derrota ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana, lo deportivo pasó a un segundo plano este miércoles por el fallecimiento de un hincha en el Estadio Más Monumental.

Las autoridades confirmaron que un socio perdió la vida en el acceso a la platea San Martín. Requirió la ayuda del personal médico por atravesar un malestar y constataron que sufría un ataque cardíaco, según pudo saber BOLAVIP.

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Lamentablemente, los médicos que lo auxiliaron no pudieron reanimarlo, por lo que falleció en las instalaciones del Millonario luego de haber sufrido la descompensación en la San Martín Alta durante el compromiso ante el elenco colombiano.

Los hinchas estallaron en el hall

Tras la tanda de penales, los hinchas que se dirigían a la salida frenaron en el hall, lugar habitual de reclamos, para pedir por la renuncia de Coudet y contar contra dirigentes y jugadores.

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Estallido en el hall de River: los hinchas pidieron la renuncia de Coudet y apuntaron contra la dirigencia

Datos clave

  • Un hincha de River murió por un ataque cardíaco en el Estadio Monumental.
  • Platea San Martín fue el sector donde el socio sufrió la descompensación.
  • Independiente Santa Fe era el rival por los octavos de la Copa Sudamericana.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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