Murió un hincha de River durante el partido ante Independiente Santa Fe

Mientras River cosechó una dura derrota ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana, lo deportivo pasó a un segundo plano este miércoles por el fallecimiento de un hincha en el Estadio Más Monumental.

Las autoridades confirmaron que un socio perdió la vida en el acceso a la platea San Martín. Requirió la ayuda del personal médico por atravesar un malestar y constataron que sufría un ataque cardíaco, según pudo saber BOLAVIP.

Lamentablemente, los médicos que lo auxiliaron no pudieron reanimarlo, por lo que falleció en las instalaciones del Millonario luego de haber sufrido la descompensación en la San Martín Alta durante el compromiso ante el elenco colombiano.

Los hinchas estallaron en el hall

Tras la tanda de penales, los hinchas que se dirigían a la salida frenaron en el hall, lugar habitual de reclamos, para pedir por la renuncia de Coudet y contar contra dirigentes y jugadores.

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