Estallido en el hall de River: los hinchas pidieron la renuncia de Coudet y apuntaron contra la dirigencia

El Estadio Monumental fue el escenario de una nueva página negra en la historia de River Plate. Ante Independiente Santa Fe, el Millonario se quedó afuera de la Copa Sudamericana apenas en los octavos de final y puso a Eduardo Coudet contra las cuerdas.

El club de Núñez solamente ganó 1 de sus 9 partidos en el semestre, cayó también temprano en la Copa Argentina y está anteúltimo en el Torneo Clausura. Un cóctel letal que pone en serias dudas la continuidad del DT de 51 años.

Ante ese panorama, tras la definición por penales, los hinchas se reunieron en el clásico hall del Monumental, ese sector por el que pasan a manifestarse los socios cuando necesitan explicaciones de la dirigencia o decisiones claras sobre el rumbo de la institución.

En esta oportunidad, el estallido fue grande y los pedidos, claros. Se pidió por la inmediata renuncia de Coudet, aunque reinó el cántico de “que se vayan todos”, nombrando incluso a Stéfano Di Carlo, a la dirigencia en general y al plantel. Un grupo de hinchas también volvió a pedir por Ramón Díaz como entrenador.

En el hall del Club Atletico River Plate, el vocal @RamiroAlvarez agrediendo a golpes a socios de River que iban a cantar en contra de este presente.

Les bloqueaba el paso, y cuando le digo "somos socios", me responde "y que tiene?".

Con esta soberbia se maneja los dirigentes… pic.twitter.com/00ex70m4Qv — Felipe Nemer Wulff (@fnemerwulff) August 27, 2026

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"Que sr venga Ramón, que se venga Ramooooon, que se vaya Di Carlo la p…madre que lo parió" el hit de los socioa millonarios ahora en el hall pic.twitter.com/Wb7aKFvmY5 — Pablo Calvari (@pablocalvari) August 27, 2026

Tronó el hall en River “que se vayan todos”. La crisis es absoluta. No da para un día más así. Se llegó al fondo del mar. Sin Copa Argentina, sin Sudamericana y anteúltimo en el Clausura pic.twitter.com/SLvV9yZIWU — Esteban (@egodoyvallejos) August 27, 2026

Datos clave

Eduardo Coudet sufrió pedidos de renuncia de los hinchas en el hall del Monumental.

sufrió pedidos de renuncia de los hinchas en el hall del Monumental. 1 de 9 partidos ganó River Plate en el actual semestre de competencias.

ganó River Plate en el actual semestre de competencias. Independiente Santa Fe eliminó a River en los octavos de la Copa Sudamericana.