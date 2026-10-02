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River Plate

Por qué River no juega este fin de semana por la fecha 11 del Torneo Clausura

El Millonario pidió posponer su partido ante Sarmiento de Junín por los jugadores que tiene convocados a la Selección Argentina en este fecha FIFA.

Nicolás Otamendi, defensor de River.
© GettyNicolás Otamendi, defensor de River.

Mientras se desarrolla la fecha FIFA y la Selección Argentina tendrá su amistoso ante Burkina Faso este sábado, todas las categorías del fútbol nacional tendrán continuidad y disputarán sus respectivos partidos del ámbito local.

En este sentido, la fecha 11 del Torneo Clausura comenzará este viernes y se cerrará el lunes 5 de octubre, a excepción de un solo partido que fue pospuesto: el de River enfrentando a Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón, que se pasó para el miércoles 14 de octubre para las 19:00.

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El motivo por el que se dilató la disputa de este encuentro fue por un pedido expreso de River a AFA, que el ente madre dio a lugar. Es que el equipo dirigido por Leonardo Ponzio tendrá varios futbolistas citados a la Selección Argentina para la despedida de Lionel Messi, por lo que pidió que el duelo se pase para no perder a la gran mayoría de su equipo titular.

En la lista de convocados de la Selección Argentina se encuentra Santiago Beltrán y al arquero se le sumará Nicolás Otamendi como parte del plantel. Sin embargo, y sin ser parte del equipo, se sumarán a las celebraciones Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Thiago Almada, quien era parte de la delegación pero fue dado de baja por lesión, al igual que Tobías Andrada.

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Así las cosas, debido a esta postergación de parte de River, el equipo de Ponzio se encuentra pasando un parate de 21 días entre un partido oficial y otro. El último que disputó fue la derrota ante Huracán en el Monumental, hace exactamente 13 días, y su próximo encuentro será ante Estudiantes de Río Cuarto, que se jugará el sábado 10 de octubre en Núñez.

Los próximos partidos de River

  • 10/10 – River Plate vs. Estudiantes (Río Cuarto)
  • 14/10 – Sarmiento (Junín) vs. River Plate
  • 18/10 – Belgrano (Córdoba) vs. River Plate
  • 25/10 – River Plate vs. Racing Club
  • 1/11 – Boca Juniors vs. River Plate

La programación de la fecha 11, con River – Sarmiento pospuesto

Viernes 2 de octubre
19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Germanotta

21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Gastón Suárez

21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mariano Ascensi

Sábado 3 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Joaquín Gil


17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Javier Uziga

17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Diego Verlotta

Domingo 4 de octubre
14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Julio Fernández

17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Diego Romero

19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Nelson Sosa

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Mariana De Almeida

Lunes 5 de octubre
16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Belén Bevilacqua

19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Laura Fortunato

19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Lucas Cavallero

21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Martín Despósito
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López

Miércoles 14 de octubre
19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)
(Árbitros a designar)

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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