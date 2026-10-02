Por qué River no juega este fin de semana por la fecha 11 del Torneo Clausura

Mientras se desarrolla la fecha FIFA y la Selección Argentina tendrá su amistoso ante Burkina Faso este sábado, todas las categorías del fútbol nacional tendrán continuidad y disputarán sus respectivos partidos del ámbito local.
En este sentido, la fecha 11 del Torneo Clausura comenzará este viernes y se cerrará el lunes 5 de octubre, a excepción de un solo partido que fue pospuesto: el de River enfrentando a Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón, que se pasó para el miércoles 14 de octubre para las 19:00.
El motivo por el que se dilató la disputa de este encuentro fue por un pedido expreso de River a AFA, que el ente madre dio a lugar. Es que el equipo dirigido por Leonardo Ponzio tendrá varios futbolistas citados a la Selección Argentina para la despedida de Lionel Messi, por lo que pidió que el duelo se pase para no perder a la gran mayoría de su equipo titular.
En la lista de convocados de la Selección Argentina se encuentra Santiago Beltrán y al arquero se le sumará Nicolás Otamendi como parte del plantel. Sin embargo, y sin ser parte del equipo, se sumarán a las celebraciones Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Thiago Almada, quien era parte de la delegación pero fue dado de baja por lesión, al igual que Tobías Andrada.
Así las cosas, debido a esta postergación de parte de River, el equipo de Ponzio se encuentra pasando un parate de 21 días entre un partido oficial y otro. El último que disputó fue la derrota ante Huracán en el Monumental, hace exactamente 13 días, y su próximo encuentro será ante Estudiantes de Río Cuarto, que se jugará el sábado 10 de octubre en Núñez.
Los próximos partidos de River
- 10/10 – River Plate vs. Estudiantes (Río Cuarto)
- 14/10 – Sarmiento (Junín) vs. River Plate
- 18/10 – Belgrano (Córdoba) vs. River Plate
- 25/10 – River Plate vs. Racing Club
- 1/11 – Boca Juniors vs. River Plate
La programación de la fecha 11, con River – Sarmiento pospuesto
Viernes 2 de octubre
19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Germanotta
21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Gastón Suárez
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mariano Ascensi
Sábado 3 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Joaquín Gil
17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Javier Uziga
17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Diego Verlotta
Domingo 4 de octubre
14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Julio Fernández
17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Diego Romero
19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Nelson Sosa
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Mariana De Almeida
Lunes 5 de octubre
16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Belén Bevilacqua
19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Laura Fortunato
19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Lucas Cavallero
21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Martín Despósito
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López
Miércoles 14 de octubre
19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)
(Árbitros a designar)