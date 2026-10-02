Por qué River no juega este fin de semana por la fecha 11 del Torneo Clausura

El Millonario pidió posponer su partido ante Sarmiento de Junín por los jugadores que tiene convocados a la Selección Argentina en este fecha FIFA.

Mientras se desarrolla la fecha FIFA y la Selección Argentina tendrá su amistoso ante Burkina Faso este sábado, todas las categorías del fútbol nacional tendrán continuidad y disputarán sus respectivos partidos del ámbito local.

En este sentido, la fecha 11 del Torneo Clausura comenzará este viernes y se cerrará el lunes 5 de octubre, a excepción de un solo partido que fue pospuesto: el de River enfrentando a Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón, que se pasó para el miércoles 14 de octubre para las 19:00.

El motivo por el que se dilató la disputa de este encuentro fue por un pedido expreso de River a AFA, que el ente madre dio a lugar. Es que el equipo dirigido por Leonardo Ponzio tendrá varios futbolistas citados a la Selección Argentina para la despedida de Lionel Messi, por lo que pidió que el duelo se pase para no perder a la gran mayoría de su equipo titular.

En la lista de convocados de la Selección Argentina se encuentra Santiago Beltrán y al arquero se le sumará Nicolás Otamendi como parte del plantel. Sin embargo, y sin ser parte del equipo, se sumarán a las celebraciones Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Thiago Almada, quien era parte de la delegación pero fue dado de baja por lesión, al igual que Tobías Andrada.

Así las cosas, debido a esta postergación de parte de River, el equipo de Ponzio se encuentra pasando un parate de 21 días entre un partido oficial y otro. El último que disputó fue la derrota ante Huracán en el Monumental, hace exactamente 13 días, y su próximo encuentro será ante Estudiantes de Río Cuarto, que se jugará el sábado 10 de octubre en Núñez.

Los próximos partidos de River

10/10 – River Plate vs. Estudiantes (Río Cuarto)

14/10 – Sarmiento (Junín) vs. River Plate

18/10 – Belgrano (Córdoba) vs. River Plate

25/10 – River Plate vs. Racing Club

1/11 – Boca Juniors vs. River Plate

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La programación de la fecha 11, con River – Sarmiento pospuesto

Viernes 2 de octubre

19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio

VAR: José Carreras

AVAR: Lucas Germanotta



21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Gastón Suárez



21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mariano Ascensi

Sábado 3 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Joaquín Gil



17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Javier Uziga



17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Verlotta

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Domingo 4 de octubre

14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Julio Fernández



17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Diego Romero



19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Nelson Sosa



21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Mariana De Almeida

Lunes 5 de octubre

16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Belén Bevilacqua



19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato



19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Lucas Cavallero



21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Martín Despósito

VAR: Germán Delfino

AVAR: Carla López

Miércoles 14 de octubre

19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)

(Árbitros a designar)