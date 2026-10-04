¿Por qué se retrasó la largada del Gran Premio de Baréin 2026 en Malasia?

La carrera debía comenzar a las 04:00 hs de Argentina en el circuito de Sepang, pero se aplazó varios minutos.

La carrera del Gran Premio de Baréin 2026 de la Fórmula 1 no comenzó a tiempo en el Circuito Internacional de Sepang. Los pilotos debían largar a las 04:00 hs de Argentina, pero el inicio del evento principal del fin de semana se pospuso más de media hora por una lluvia torrencial.

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Algunos sectores de la pista quedaron inunandos y el auto de seguridad salió en varias oportunidades para determinar si el circuito estaba apto. Al mismo tiempo, los voluntarios intentaron eliminar manualmente el agua en zonas puntuales, pero la dirección de carrera demoró en dar el visto bueno.

El auto de seguridad de la FIA en el GP de Baréin (Getty Images)

Sin horario confirmado para la largada del GP de Baréin

Tras una larga espera de más de media hora, la dirección de carrera estableció un nuevo horario para la vuelta de formación: 04:40 hs de Argentina (15:40 hs de Malasia). No obstante, el procedimiento se suspendió luego de que varios coches presentaran inconvenientes.

Grilla de partida del GP de Baréin 2026