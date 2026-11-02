Argentinos alcanzó a Boca en la punta: así está la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura

El Bicho hizo su trabajo ante Atlético Tucumán y todo se definirá en la última fecha.

La primera etapa del Torneo Clausura 2026 llegará a su fin este fin de semana y se coronará al campeón de la Tabla Anual. Argentinos Juniors consiguió este lunes un triunfo clave para aspirar a este título y para ponerle presión a Boca Juniors, el otro puntero hacia la última fecha.

En condición de visitante, el Bicho triunfó ante Atlético Tucumán y llegó a 60 puntos, lo mismo que acumula el Xeneize, y chocará ante Huracán en la última. Sin embargo, los de Rodolfo Arruabarrena mantienen una diferencia significativa de goles, 9 más que los de La Paternal, por lo que ganando ante Defensa y Justicia se asegurarían el título.

Además, está expectante Rosario Central, el tercero en discordia que también tiene chances matemáticas. El Canalla recibirá al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto en la última jornada, a la expectativa de lo que puedan hacer los líderes.

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Defensa – 47 puntos Estudiantes LP – 46 puntos Independiente – 44 puntos Barracas Central – 44 puntos Huracán – 41 puntos

Cómo están los cruces de octavos de final

Instituto vs. Sarmiento de Junín

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia

Vélez Sarsfield vs. Barracas Central

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Rosario Central vs. Independiente

Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza

Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys

River Plate vs. Lanús

Las posiciones del Torneo Clausura 2026

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