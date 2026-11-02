Argentinos alcanzó a Boca en la punta: así está la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura

La primera etapa del Torneo Clausura 2026 llegará a su fin este fin de semana y se coronará al campeón de la Tabla Anual. Argentinos Juniors consiguió este lunes un triunfo clave para aspirar a este título y para ponerle presión a Boca Juniors, el otro puntero hacia la última fecha.
En condición de visitante, el Bicho triunfó ante Atlético Tucumán y llegó a 60 puntos, lo mismo que acumula el Xeneize, y chocará ante Huracán en la última. Sin embargo, los de Rodolfo Arruabarrena mantienen una diferencia significativa de goles, 9 más que los de La Paternal, por lo que ganando ante Defensa y Justicia se asegurarían el título.
Además, está expectante Rosario Central, el tercero en discordia que también tiene chances matemáticas. El Canalla recibirá al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto en la última jornada, a la expectativa de lo que puedan hacer los líderes.
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
- Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Defensa – 47 puntos
- Estudiantes LP – 46 puntos
- Independiente – 44 puntos
- Barracas Central – 44 puntos
- Huracán – 41 puntos
Cómo están los cruces de octavos de final
- Instituto vs. Sarmiento de Junín
- Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia
- Vélez Sarsfield vs. Barracas Central
- Defensa y Justicia vs. Belgrano
- Rosario Central vs. Independiente
- Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza
- Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys
- River Plate vs. Lanús
Las posiciones del Torneo Clausura 2026
Datos clave
- Argentinos Juniors alcanzó 60 puntos tras vencer de visitante a Atlético Tucumán.
- Boca Juniors comparte la cima con 60 unidades y ventaja de nueve goles.
- Rosario Central acumula 59 puntos y definirá ante Estudiantes de Río Cuarto.