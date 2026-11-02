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TORNEO CLAUSURA

Argentinos alcanzó a Boca en la punta: así está la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura

El Bicho hizo su trabajo ante Atlético Tucumán y todo se definirá en la última fecha.

Argentinos igualó la línea de Boca.
© AAAJ/GettyArgentinos igualó la línea de Boca.

La primera etapa del Torneo Clausura 2026 llegará a su fin este fin de semana y se coronará al campeón de la Tabla Anual. Argentinos Juniors consiguió este lunes un triunfo clave para aspirar a este título y para ponerle presión a Boca Juniors, el otro puntero hacia la última fecha.

En condición de visitante, el Bicho triunfó ante Atlético Tucumán y llegó a 60 puntos, lo mismo que acumula el Xeneize, y chocará ante Huracán en la última. Sin embargo, los de Rodolfo Arruabarrena mantienen una diferencia significativa de goles, 9 más que los de La Paternal, por lo que ganando ante Defensa y Justicia se asegurarían el título.

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Además, está expectante Rosario Central, el tercero en discordia que también tiene chances matemáticas. El Canalla recibirá al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto en la última jornada, a la expectativa de lo que puedan hacer los líderes.

La Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
  2. Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  11. Defensa – 47 puntos
  12. Estudiantes LP – 46 puntos
  13. Independiente – 44 puntos
  14. Barracas Central – 44 puntos
  15. Huracán – 41 puntos

Cómo están los cruces de octavos de final

  • Instituto vs. Sarmiento de Junín
  • Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia
  • Vélez Sarsfield vs. Barracas Central
  • Defensa y Justicia vs. Belgrano
  • Rosario Central vs. Independiente
  • Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza
  • Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys
  • River Plate vs. Lanús

Las posiciones del Torneo Clausura 2026

Datos clave

  • Argentinos Juniors alcanzó 60 puntos tras vencer de visitante a Atlético Tucumán.
  • Boca Juniors comparte la cima con 60 unidades y ventaja de nueve goles.
  • Rosario Central acumula 59 puntos y definirá ante Estudiantes de Río Cuarto.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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