Estudiantes busca un refuerzo y podría perder la localía en la semifinal de la Copa Libertadores

Racing se niega a negociar a Marcos Rojo y el Pincha ya realiza gestiones para no tener que salir de UNO.

Este miércoles por la noche, Estudiantes de La Plata eliminó a Corinthians y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2026, pero enfrenta dos desafíos complicados. De cara al duelo contra Flamengo o Independiente del Valle para definir al finalista, el Pincha podría no jugar en UNO por cuestiones reglamentarias y además iría a buscar un refuerzo.

Estadio Jorge Luis Hirschi, más conocido como UNO. (Getty Images)

El elenco que comanda tácticamente Alexander Medina perdió dos zagueros centrales debido a que recibieron tarjetas amarillas Tomás Palacios y Leandro González Pírez y deben cumplir una fecha de suspensión. Por ese motivo, únicamente Santiago Núñez está disponible entre los habituales, debido a que Valente Pierani y Ramiro Funes Mori corren de atrás.

Lo cierto es que Estudiantes podría fichar un defensor para las semifinales de la Copa Libertadores. Tal como ocurrió con Rolando Schiavi en 2009, que fue clave para la conquista, el Pincha busca acelerar en estas horas. Aunque Marcos Rojo sonó entre los candidatos, la realidad es que Racing se niega a negociarlo ya que es considerado titular indiscutido.

Marcos Rojo, en su segunda etapa en Estudiantes.

Por otro lado, el gran problema radica en la capacidad de UNO. En la actualidad, el elenco de La Plata cuenta con lugar para 32.000 personas en sus tribunas, pero no puede garantizar las 4.000 ubicaciones para los visitantes, que es lo mínimo que exige la CONMEBOL para partidos de alto voltaje como la semifinal de la Copa Libertadores.

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Tomás Palacios, se pierde la semifinal de la Copa Libertadores por acumulación de amarillas. (Getty Images)

En ese sentido, ya empezaron las gestiones para poder ser locales, incluso a pesar de estar en infracción. Sin embargo, para que se confirme, es necesario el visto bueno del otro equipo. De esta manera, ya sea Flamengo (ganó la ida por 2-0) o Independiente del Valle, deberán aprobar esta modificación y que también se aplicaría en el otro encuentro.

De hecho, Juan Sebastián Verón habló al respecto de esta cuestión que mantiene en vilo al ambiente. “Vamos a hacer todo lo posible para jugar en UNO. Obviamente dependerá mucho de Flamengo, si pasa. Hay que estudiar y hacer todo lo posible para que sea así y sino buscaremos localía“, expresó la Brujita en una entrevista exclusiva con ESPN.

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Estadio Jorge Luis Hirschi, más conocido como UNO. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso. En ese preciso instante, reveló que parece imposible jugar en el Estadio Único de La Plata – Diego Armando Maradona. “No está disponible, pero podemos hablar, podemos hacer un llamado“, confesó el dirigente de Estudiantes.