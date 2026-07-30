Pese a la derrota ante Gimnasia, los hinchas de River valoraron a un juvenil: “Transpira la camiseta”

El presente de River es pésimo. No solamente no aparecen los resultados, sino que el juego no fluye, las decisiones del entrenador no se entienden, el mercado de pases fue desastroso, hay futbolistas mundialistas apartados que podrían dar soluciones, mientras tanto la paciencia del hincha es cada vez menor y el nombre de Eduardo Coudet ya está en la mira de varios.

River visitó a Gimnasia por la segunda fecha del Torneo Clausura y jugó un muy mal partido en líneas generales. Creó poco peligro y si bien el Lobo no lo pasó por arriba, en una de las pocas jugadas que tuvo la mandó a guardar. En lo que respecta a rendimientos individuales, en el Millonario el único que se destacó fue Joaquín Freitas.

Coudet decidió ponerlo recostado por derecha, en una posición poco natural para él, pero así y todo logró destacarse. Un esfuerzo descomunal por la banda tanto en ataque como en el retroceso. Se asoció con Correa, siempre fue opción de pase, generó peligro y casi rompe el cero a los 33 minutos del partido, aunque la jugada fue invalidada por posición adelantada.

Freitas ante Gimnasia. (Foto: Getty).

Los hinchas de River destacaron el partido del juvenil Freitas. No solamente por el peligro que generó, sino más bien por la entrega, el sacrificio y el entender que cuando no se puede jugar bien, lo que no se puede resignar es la garra, la lucha y en ese aspecto, Freitas fue -por escándalo- el mejor del Millonario en una noche nefasta en el Bosque.

La banca de los hinchas a Freitas

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