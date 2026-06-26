Renato Tapia admitió contactos de River

El propio Stefano Di Carlo anunció que en River habrá una depuración importante. La intención es bajar la cantidad de futbolistas del plantel profesional y para eso se marcharán unos 15 jugadores y llegarán entre 5 y 7 en este mercado de pases.
Ya hubo movimientos, especialmente en lo que respecta a las bajas, mientras que en las incorporaciones llegaron Otamendi, Arambarri y se trabaja para concretar lo antes posible a Ángel Correa, Gio Simeone, Lucas Beltrán y en las últimas horas también surgió la chance de volver a contar con Rafael Santos Borré.
Fueron varios los nombres sondeados en las últimas semanas y uno de ellos es el de Renato Tapia, mediocampista peruano que conoce bien a Eduardo Coudet porque lo tuvo en el Celta de Vigo. El volante dialogó con Juego Cruzado y fue consultado por un llamado para conocer su situación.
“No es un secreto, preguntaron por mí, pero se dice que yo rechacé algo y no es así. Conversamos, pero yo tengo un año de contrato y si me quieren me tienen que comprar y eso lo he dicho. Estoy de vacaciones y me entero muy poco, entonces no sé si hubo comunicación entre clubes”, afirmó Tapia.
Al ser consultado sobre si lo llamó el Chacho, Tapia dijo: “No, hace mucho que no habló con él, desde que se fue de Celta. Me llamó Octavio Manera, tengo buena relación con él y con Ariel Broggi. Se contactaron conmigo y nada. Edi se juntó con ellos, pero nada más”.
Renato Tapia en Celta de Vigo. (Foto: Getty).
Cabe destacar que el peruano de 30 años se encuentra en Al Wasl desde 2025. Anteriormente había jugado varios años en el fútbol de los Países Bajos hasta que llegó a LaLiga, primero para vestir la camiseta del Celta y luego la de Leganés. El mediocampista también es un habitual convocado a la Selección de Perú.
La carrera de Renato Tapia
- FC Twente
- Feyenoord
- Willem II
- Celta
- Leganés
- Al Wasl
DATOS CLAVE
- El mediocampista Renato Tapia confirmó que hubo sondeos por parte del cuerpo técnico de River Plate para conocer su situación.
- El futbolista peruano aclaró que no rechazó ninguna oferta, pero recordó que tiene un año de contrato vigente con el Al Wasl de Emiratos Árabes.
- La dirigencia del Millonario busca concretar entre 5 y 7 incorporaciones de jerarquía, habiendo cerrado ya a Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri.