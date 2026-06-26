Renato Tapia admitió contactos de River

El mediocampista peruano conoce a Eduardo Coudet y su equipo de trabajo por haberlo tenido en Celta de Vigo.

El propio Stefano Di Carlo anunció que en River habrá una depuración importante. La intención es bajar la cantidad de futbolistas del plantel profesional y para eso se marcharán unos 15 jugadores y llegarán entre 5 y 7 en este mercado de pases.

Ya hubo movimientos, especialmente en lo que respecta a las bajas, mientras que en las incorporaciones llegaron Otamendi, Arambarri y se trabaja para concretar lo antes posible a Ángel Correa, Gio Simeone, Lucas Beltrán y en las últimas horas también surgió la chance de volver a contar con Rafael Santos Borré.

Fueron varios los nombres sondeados en las últimas semanas y uno de ellos es el de Renato Tapia, mediocampista peruano que conoce bien a Eduardo Coudet porque lo tuvo en el Celta de Vigo. El volante dialogó con Juego Cruzado y fue consultado por un llamado para conocer su situación.

“No es un secreto, preguntaron por mí, pero se dice que yo rechacé algo y no es así. Conversamos, pero yo tengo un año de contrato y si me quieren me tienen que comprar y eso lo he dicho. Estoy de vacaciones y me entero muy poco, entonces no sé si hubo comunicación entre clubes”, afirmó Tapia.

Al ser consultado sobre si lo llamó el Chacho, Tapia dijo: “No, hace mucho que no habló con él, desde que se fue de Celta. Me llamó Octavio Manera, tengo buena relación con él y con Ariel Broggi. Se contactaron conmigo y nada. Edi se juntó con ellos, pero nada más”.

Renato Tapia en Celta de Vigo. (Foto: Getty).

Publicidad

Cabe destacar que el peruano de 30 años se encuentra en Al Wasl desde 2025. Anteriormente había jugado varios años en el fútbol de los Países Bajos hasta que llegó a LaLiga, primero para vestir la camiseta del Celta y luego la de Leganés. El mediocampista también es un habitual convocado a la Selección de Perú.

La carrera de Renato Tapia

FC Twente

Feyenoord

Willem II

Celta

Leganés

Al Wasl

DATOS CLAVE

El mediocampista Renato Tapia confirmó que hubo sondeos por parte del cuerpo técnico de River Plate para conocer su situación.

confirmó que hubo sondeos por parte del cuerpo técnico de para conocer su situación. El futbolista peruano aclaró que no rechazó ninguna oferta, pero recordó que tiene un año de contrato vigente con el Al Wasl de Emiratos Árabes.

vigente con el Al Wasl de Emiratos Árabes. La dirigencia del Millonario busca concretar entre 5 y 7 incorporaciones de jerarquía, habiendo cerrado ya a Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri.