La oferta que recibió River para que Maximiliano Salas se vaya en este mercado de pases

Tras ser marginado de la pretemporada, en River recibieron una propuesta para desprenderse del correntino que llegó por medio de la cláusula de rescisión.

Maximiliano Salas llegó a River por medio de la cláusula de rescisión, la cual desató una enorme novela dentro del fútbol argentino y provocó que se rompieran las relaciones dirigenciales entre Stefano Di Carlo y Diego Milito, el presidente de Racing.

Con el correr del tiempo, perdió la titularidad que había conseguido de la mano de Marcelo Gallardo y ahora Eduardo Coudet decidió que no lo incluiría para la pretemporada en Alicante. Por lo tanto, la Comisión Directiva escucha diferentes propuestas que reciben a diario para desprenderse del correntino.

Maximiliano Salas, delantero de River. (Getty Images)

A lo largo de las últimas horas, BOLAVIP pudo confirmar que desde Athletico Paranaense realizaron una oferta formal para llevárselo a cambio de un préstamo por una temporada y con opción de compra.

Si bien no trascendió el importe que propusieron los brasileños para adquirir el 100% de la ficha, la respuesta del Millonario fue tajante: la consideraron insuficiente. De esta manera, continuará entrenándose apartado hasta que se resuelva su futuro.

Los números de Salas en River

Maximiliano Salas acumula 7 anotaciones al cabo de 37 anotaciones de carácter oficial con la camiseta de River. Además, el delantero tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y está cotizado en 4.500.000 euros según el sitio web especializado Transfermarkt.

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Maximiliano Salas tiene chances de irse de River. (Getty Images)

Los jugadores que Coudet borró de la pretemporada

Paulo Díaz (arregló con Atlanta United), Maximiliano Meza (regresará a Independiente), Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda son los jugadores que fueron apartados de la pretemporada de River.

DATOS CLAVES

Maximiliano Salas fue excluido de la pretemporada en Alicante por Eduardo Coudet.

fue excluido de la pretemporada en Alicante por Eduardo Coudet. Athletico Paranaense realizó una oferta de préstamo por una temporada con opción de compra.

realizó una oferta de préstamo por una temporada con opción de compra. River rechazó la propuesta por insuficiente y el correntino continuará entrenándose apartado.