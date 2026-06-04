El Oso reveló cómo era la convivencia del plantel de River y la importancia de Marcelo Gallardo y sus entrenamientos.

El 9 de diciembre de 2018 quedó marcado en la historia del fútbol sudamericano. River y Boca definieron por primera vez una Copa Libertadores entre ellos. El Millonario se impuso por 3 a 1 -la ida había salido 2 a 2 en La Bombonera- y conquistó el certamen más importante del continente, nada más y nada menos que en el Bernabéu.

Lucas Pratto fue uno de los héroes de aquella Copa Libertadores: marcó en La Bombonera y también en el Bernabéu. El Oso dialogó con Dsports y recordó aquella final histórica: “La final de la Libertadores con Boca en 2018 fue lo más grande e importante que conseguí en mi carrera”.

Además, agregó: “Más allá de que mi corazón esté identificado con Vélez porque es un club que quiero mucho, River me dio todo lo máximo que se puede conseguir deportivamente. Fue algo increíble, ni en el mejor de mis sueños me lo hubiese imaginado“.

La importancia de Gallardo

“Éramos un plantel entero que se llevaba bien al 100%. Estábamos en el mejor momento individual de cada uno y con el entrenamiento que nos daba Marcelo Gallardo era muchísimo mejor“, completó el Oso, que actualmente se encuentra con Coquimbo Unido de Chile.

Lucas Pratto y Hernán Buján. (Foto: Getty).

Cabe destacar que Coquimbo Unido clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. En dicha instancia enfrentará a Platense, la ida será en Vicente López el 12 de agosto, mientras que la vuelta será en Chile una semana más tarde.

Publicidad

DATOS CLAVE