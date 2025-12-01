Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Escándalo con Gabriel Milito en México tras quedar eliminado con Guadalajara: empujones, agarrones de cuello a un ex River y cachetazo

El entrenador argentino se cruzó con José Paradela y otro jugador de Cruz Azul.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Gabriel Milito, entrenador argentino.
© GettyGabriel Milito, entrenador argentino.

Luego de igualar 0 a 0 en el encuentro de ida, en la revancha como local Cruz Azul venció 3 a 2 a Chivas de Guadalajara y de esta manera clasificó a las semifinales del Torneo Apertura de México, en donde se enfrentará a Tigres en una serie a dos partidos. 

Una vez finalizado este duelo, ocurrió un escándalo que tuvo como protagonista a Gabriel Milito, entrenador de Chivas, y en el que también estuvo envuelto un ex River como lo es José Antonio Paradela, una de las figuras de la Máquina Cementera.

Es que, Milito se fue abrazo a Paradela mientras charlaban dentro del campo de juego. Seguido a esto, el entrenador argentino también abrazó a Omar Campos, futbolista de Cruz Azul con quien tuvo una pequeña discusión, por lo que la situación pasó a mayores. 

Tras dialogar con el defensor de la Máquina Cementera, Milito comenzó a empujarse con el futbolista e inmediatamente se metieron otros jugadores para separarlos. Mientras retiraban al entrenador argentino, un integrante de Cruz Azul se acercó, le pegó un cachetazo y se fue. 

Para que la situación no pase a mayores, se llevaron a Milito para el vestuario y todo quedó allí. Para calmar al argentino, tuvieron que interceder sus compatriotas que juegan en el elenco rival, ya que además de Paradela también estuvo Gonzalo Piovi, el ex futbolista de Racing. 

Tweet placeholder
Publicidad

“Lo que pasa en la cancha, termina en la cancha”, fue la respuesta del entrenador de Chivas en conferencia de prensa cuando le consultaron por esta situación. De esta manera le puso fin a una polémica que se viralizó rápidamente en las redes sociales. 

La primera decisión que tomó Inter de Porto Alegre con Ramón Díaz tras la goleada ante Vasco da Gama y en puestos de descenso

ver también

La primera decisión que tomó Inter de Porto Alegre con Ramón Díaz tras la goleada ante Vasco da Gama y en puestos de descenso

En síntesis

  • Cruz Azul venció 3-2 a Chivas de Guadalajara en la revancha (global 3-2) para clasificar a las semifinales del Torneo Apertura de México.
  • El DT de Chivas, Gabriel Milito, se enfrentó con el jugador de Cruz Azul Omar Campos, siendo luego agredido por un cachetazo de un integrante de Cruz Azul.
  • El ex River José Antonio Paradela (Cruz Azul) estuvo involucrado, y la polémica fue cerrada por Milito en conferencia: “Lo que pasa en la cancha, termina en la cancha“.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
López Muñoz estalló contra algunos hinchas de Argentinos Juniors: "Boludos de turno"
Fútbol Argentino

López Muñoz estalló contra algunos hinchas de Argentinos Juniors: "Boludos de turno"

Paso atrás de Joaquín Panichelli tras su citación a la Selección Argentina
Selección Argentina

Paso atrás de Joaquín Panichelli tras su citación a la Selección Argentina

Boca hoy: la marca que alcanzó Úbeda, el enojo de Paredes y el descargo de Marchesín
Boca Juniors

Boca hoy: la marca que alcanzó Úbeda, el enojo de Paredes y el descargo de Marchesín

River hoy: se enfría lo de Gondou y la postura de los hinchas sobre la clasificación a la Libertadores 2026
River Plate

River hoy: se enfría lo de Gondou y la postura de los hinchas sobre la clasificación a la Libertadores 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo