Escándalo con Gabriel Milito en México tras quedar eliminado con Guadalajara: empujones, agarrones de cuello a un ex River y cachetazo

Luego de igualar 0 a 0 en el encuentro de ida, en la revancha como local Cruz Azul venció 3 a 2 a Chivas de Guadalajara y de esta manera clasificó a las semifinales del Torneo Apertura de México, en donde se enfrentará a Tigres en una serie a dos partidos.

Una vez finalizado este duelo, ocurrió un escándalo que tuvo como protagonista a Gabriel Milito, entrenador de Chivas, y en el que también estuvo envuelto un ex River como lo es José Antonio Paradela, una de las figuras de la Máquina Cementera.

Es que, Milito se fue abrazo a Paradela mientras charlaban dentro del campo de juego. Seguido a esto, el entrenador argentino también abrazó a Omar Campos, futbolista de Cruz Azul con quien tuvo una pequeña discusión, por lo que la situación pasó a mayores.

Tras dialogar con el defensor de la Máquina Cementera, Milito comenzó a empujarse con el futbolista e inmediatamente se metieron otros jugadores para separarlos. Mientras retiraban al entrenador argentino, un integrante de Cruz Azul se acercó, le pegó un cachetazo y se fue.

Para que la situación no pase a mayores, se llevaron a Milito para el vestuario y todo quedó allí. Para calmar al argentino, tuvieron que interceder sus compatriotas que juegan en el elenco rival, ya que además de Paradela también estuvo Gonzalo Piovi, el ex futbolista de Racing.

“Lo que pasa en la cancha, termina en la cancha”, fue la respuesta del entrenador de Chivas en conferencia de prensa cuando le consultaron por esta situación. De esta manera le puso fin a una polémica que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

