Gabriel Milito abandonaría Chivas de Guadalajara y regresaría al fútbol argentino

El entrenador de 45 años, con pasado en Atlético Mineiro y Estudiantes de La Plata, tiene la posibilidad de sumarse a un campeón sudamericano.

La carrera de Gabriel Milito, a pesar de tener un contrato vigente en el fútbol mexicano, puede volver a cruzarse con su tierra natal. Después de haber pasado por Estudiantes de La Plata, Independiente y Argentinos Juniors, el actual DT de Chivas de Guadalajara tiene la posibilidad de abandonar México.

El nacido en la ciudad quilmeña de Bernal posee un vínculo que lo une al Rebaño Sagrado hasta mediados de 2027 y los directivos quieren prolongar su estadía por dos temporadas más, ya que están contentos con su performance al frente del plantel. Sin embargo, el ex defensor de Barcelona tiene entre sus manos una oferta para asumir en Defensa y Justicia.

Después de lo que fue la salida de Mariano Soso, que se marchó del Halcón de Varela debido a los malos resultados, según reportaron desde Marca, la Comisión Directiva que comanda Diego Lemme piensa en Milito para que se haga cargo del plantel porque “encaja perfectamente en un proyecto basado en jóvenes talentos, presión alta y futbol ofensivo”.

La misma fuente reveló que Lemme le daría “libertad total para construir el plantel a su gusto”, más allá de que el fútbol mexicano genera una enorme estabilidad económica. Pero ante la posibilidad de competir a otro nivel, ya que en el último tiempo los de Florencio Varela han participado de certámenes internacionales, podría ser el gran condimento para terminar de convencer al entrenador.

Gabriel Milito, entrenador de Chivas.

La carrera de Gabriel Milito

Estudiantes de La Plata (2015)

Independiente (2016)

O’Higgins (2017-2018)

Estudiantes de La Plata (2019-2020)

Argentinos Juniors (2021-2023)

Atlético Mineiro (2024)

Club Deportivo Guadalajara (2025-Act.)

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