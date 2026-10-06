Los hinchas de la Selección Argentina criticaron a un titular en la despedida de Messi: “No puede jugar nunca más”

Debido a su desempeño individual en la goleada ante los africanos, fue el foco de las críticas por no destacarse.

Este martes 6 de octubre por la noche, Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina. Como no podía ser de otra manera, convirtió un gol en la goleada por 3-0 frente a Benín por el tercer amistoso internacional en esta fecha FIFA. De esta manera, el astro rosarino jugó su último partido con la camiseta de la Albiceleste después de 21 años.

Sin embargo, los hinchas arremetieron contra Rodrigo De Paul debido a su flojo rendimiento individual durante el compromiso llevado a cabo en el Estadio Monumental. Aunque no había sumado minutos durante los dos encuentros anteriores, Lionel Scaloni le brindó la titularidad en lo que pudo haber sido su última actuación representando al país.

Rodrigo De Paul en Argentina – Benín. (Getty Images)

Lo cierto es que, a raíz del pésimo desempeño personal contra Benín, los hinchas criticaron fuertemente a De Paul. “No puede jugar nunca más“, sentenció uno de los fanáticos que se expresó abiertamente en X (ex Twitter) para dar a conocer públicamente su opinión al respecto del partido que disputó el mediocampista de Inter Miami.

Los comentarios de los hinchas de la Selección Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad