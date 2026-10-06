Qué es la estatua que Benín le regaló a Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina

El capitán del combinado africano le otorgó una pequeña escultura al astro rosarino durante el sorteo antes del partido.

Este martes 6 de octubre fue la gran despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina y todos los focos apuntaban a él. En ese sentido, un hecho curioso ocurrió antes del inicio del partido en el Estadio Monumental y es que Benín le regaló una estatua pequeña, que cuenta con una historia tan particular como interesante.

🇧🇯🐐 ¡EL REGALO DE LA SELECCIÓN DE BENÍN A MESSI EN SU ÚLTIMO PARTIDO CON LA SELECCIÓN ARGENTINA! pic.twitter.com/6Ui3iM7Mdh — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

Lo cierto es que el capitán del combinado africano le brindó una réplica de la estatua agojie, la cual está ubicada geográficamente en Cotonou. Para entender mejor de qué se trata, honra a las amazonas de Damohey, quienes eran las guerreras del Imperio Dahomey, uno de los más poderosos de la historia de África occidental, en lo que hoy es Benín.

Dichas mujeres fueron un regimiento militar femenino del Reino de Dahomey, que existió desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX. Sin ir más lejos, un dato importante a tener en cuenta es que fueron el único ejército femenino en la historia moderna, al menos entre los destacados que tuvieron protagonismo y repercusión tan relevante.

El Monumento a las Amazonas, que honra a las amazonas de Dahomey.

A su vez, cabe recordar que representa a una joven guerrera armada con un rifle y una espada en una pose desafiante y lista para la batalla, lo que tiene un evidente significado y simbólico para los oriundos de la región. Por ese mismo motivo, el plantel del combinado africano le otorgó una pequeña estatua agojie.

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El Monumento a las Amazonas, que honra a las amazonas de Dahomey.

De esta manera, Lionel Messi recibió una réplica de una estatua típica en Benín y que trasciende las generaciones ya que es una tradición típica en el país. Así las cosas, el capitán contrincante aprovechó la exposición para viralizar una costumbre de su nación y a la vez hacerle un regalo al astro rosarino en su despedida de la Selección Argentina.