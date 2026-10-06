Los números definitivos de Lionel Messi en la Selección Argentina tras su retiro

Ante Benín, el astro le puso punto final a más de dos décadas de un exitoso ciclo con la camiseta albiceleste.

Ante Benín, en el Estadio Monumental, Lionel Messi escribió su última página con la Selección Argentina. A 21 años de su debut en la Mayor, el rosarino disputó su último compromiso y cerró su carrera a nivel internacional en una emocionante jornada ante el público albiceleste que lo disfrutó en las últimas décadas.

El delantero de Inter Miami fue titular este martes ante Benín y le dio la asistencia a Nicolás Otamendi para la apertura del marcador en el arranque del complemento. Luego, hizo la cesión para el golazo de Nico Paz y cerró con su gol de penal para el 3-0 definitivo.

¡LA DESPEDIDA NO PODÍA SER DE OTRA MANERA!



Messi y el 3-0 de #Argentina ante #Benín. pic.twitter.com/2rXe3HqhlH — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Así, la Pulga cerró una imponente carrera en la que rompió todos los récords importantes en la historia del seleccionado. Con su talento, Argentina alcanzó la final de la Copa del Mundo en 3 oportunidades y logró sumar la tercera estrella en Qatar 2022.

Además, la Albiceleste, en una historia de resiliencia y luego del primer retiro de Messi, cortó una racha de 28 años sin títulos al levantar la Copa América 2021 con Messi como figura, algo que se repitió en 2024, con la Finalissima ante Italia en el medio, en 2022.

Messi en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

Publicidad

Lo cierto es que Messi se va con la tranquilidad de haber llevado a Argentina a lo más alto, imponiéndose como el máximo goleador histórico con 126 gritos, máximo asistidor con 69, jugador con más presencias con 208 partidos y más victorias obtenidas con 135, entre otros récords.

Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina

Mundial Sub 20 (2005)

Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Mundial de Qatar (2022)

Copa América (2024)

Los récords de Lionel Messi en la Selección Argentina

Más partidos disputados (208)

Más goles anotados (126)

Más asistencias repartidas (69)

Participaciones en goles (195)

Más victorias (135)

Más participaciones en Mundiales (6)

Publicidad

Datos clave