Los números definitivos de Lionel Messi en la Selección Argentina tras su retiro

Ante Benín, en el Estadio Monumental, Lionel Messi escribió su última página con la Selección Argentina. A 21 años de su debut en la Mayor, el rosarino disputó su último compromiso y cerró su carrera a nivel internacional en una emocionante jornada ante el público albiceleste que lo disfrutó en las últimas décadas.
El delantero de Inter Miami fue titular este martes ante Benín y le dio la asistencia a Nicolás Otamendi para la apertura del marcador en el arranque del complemento. Luego, hizo la cesión para el golazo de Nico Paz y cerró con su gol de penal para el 3-0 definitivo.
¡LA DESPEDIDA NO PODÍA SER DE OTRA MANERA!— TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026
Messi y el 3-0 de #Argentina ante #Benín. pic.twitter.com/2rXe3HqhlH
Así, la Pulga cerró una imponente carrera en la que rompió todos los récords importantes en la historia del seleccionado. Con su talento, Argentina alcanzó la final de la Copa del Mundo en 3 oportunidades y logró sumar la tercera estrella en Qatar 2022.
Además, la Albiceleste, en una historia de resiliencia y luego del primer retiro de Messi, cortó una racha de 28 años sin títulos al levantar la Copa América 2021 con Messi como figura, algo que se repitió en 2024, con la Finalissima ante Italia en el medio, en 2022.
Messi en el Mundial 2026. (Foto: Getty)
Lo cierto es que Messi se va con la tranquilidad de haber llevado a Argentina a lo más alto, imponiéndose como el máximo goleador histórico con 126 gritos, máximo asistidor con 69, jugador con más presencias con 208 partidos y más victorias obtenidas con 135, entre otros récords.
Lionel Messi emocionó a todos a horas de su despedida de la Selección Argentina: “Me voy en paz”
Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina
- Mundial Sub 20 (2005)
- Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)
- Copa América (2021)
- Finalissima (2022)
- Mundial de Qatar (2022)
- Copa América (2024)
Los récords de Lionel Messi en la Selección Argentina
- Más partidos disputados (208)
- Más goles anotados (126)
- Más asistencias repartidas (69)
- Participaciones en goles (195)
- Más victorias (135)
- Más participaciones en Mundiales (6)
Datos clave
- Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina en el Estadio Monumental.
- Cerró su ciclo con 126 goles y 69 asistencias en la Albiceleste.
- Ganó seis títulos, incluidos el Mundial 2022 y dos Copas América.