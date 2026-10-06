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Lionel Messi

El gol de Lionel Messi de penal en su despedida de la Selección Argentina ante Benín

El astro rosarino convirtió desde la pena máxima en su último partido con la camiseta de la Albiceleste.

Lionel Messi, en su despedida de la Selección Argentina.
Lionel Messi, en su despedida de la Selección Argentina.

Este martes 6 de octubre por la noche, Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina. Como no podía ser de otra manera, convirtió un gol de penal para coronar su último partido con la camiseta albiceleste. De esta manera, el astro rosarino marcó el 3-0 frente a Benín, en el tercer amistoso internacional de esta fecha FIFA.

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En un partido que parecía complicado, los dirigidos por Lionel Scaloni pudieron destrabar el trámite ni bien comenzó el segundo tiempo con el gol de Nicolás Otamendi y, minutos más tarde, Nico Paz clavó un golazo. Con ese panorama sobre la mesa, Agustín Giay recibió una infracción dentro del área rival y el árbitro sancionó la pena máxima.

Lo cierto es que Messi cambió el penal por gol. En su última actuación con la camiseta de la Selección Argentina, el oriundo de Rosario volvió a convertir una anotación para demostrar que sigue vigente a pesar de que tiene 39 años de edad y que está en sus últimos tramos de su magnífica y exitosa carrera como futbolista profesional.

De esta manera, el ídolo de todo un país alcanzó los 126 goles en la Selección Argentina, donde claramente es el máximo goleador de todos los tiempos con esta casaca. No conforme con liderar dicha estadística, está en la cima de otras tantas. Por ejemplo, es el que más partido disputó con la Albiceleste y también acumula 69 asistencias a sus compañeros.

Lionel Messi, cada vez más cerca de los 1.000 goles

El astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 932 goles. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 68 conversiones.

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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