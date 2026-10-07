Scaloni reveló cómo reemplazará a Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Es la única manera”

Tras la emotiva despedida del capitán, el entrenador habló de lo que viene en la Albiceleste sin el astro.

En el Estadio Monumental, la Selección Argentina goleó por 3-0 a su par de Benín en el marco del último amistoso internacional de esta Fecha FIFA. Lionel Messi disputó su último compromiso con la Albiceleste en una noche emotiva y llena de sorpresas.

En la conferencia de prensa posterior, Lionel Scaloni volvió a mostrarse emocionado por el retiro del delantero y habló sobre lo que viene en la planificación del equipo y cómo harán para suplir su baja.

“La única manera de compensarlo es con un equipo. Que todos aporten su granito de arena. Ahora no tenés al jugador que abre el partido con una genialidad. Sí tenemos un equipo que puede hacer un montón de cosas, no geniales, pero entre todos lo podemos suplantar, aunque es irrepetible. No habrá nada igual en un terreno de juego”.

“Ahora toca continuar sin él. Va a ser duro, sin dudas. Lo que se ha vivido en los últimos años no es normal. Los momentos duros pueden venir y estamos capacitados para afrontarlo. La sensación de tenerlo a él al lado es inigualable. Es muy difícil de hacérselo entender a la gente”, continuó el DT.

Y siguió: “Podemos hacer un gran equipo con nuevos chicos que vayan saliendo, pero ese aura yo no se lo vi a nadie en la vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie. Eso no va a estar más. Haberlo disfrutado ha sido increíble. Tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca”.

🗣️ Scaloni: "¿CÓMO ES QUE SE DICE ESA PALABRA? ¿AURA ES? NO SE LA VI A NADIE EN MI VIDA. LO QUE MESSI GENERA NO SE LO HE VISTO A NADIE" 😅 pic.twitter.com/LdIdx5STYB — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

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Scaloni y el sueño de dirigir a Messi

“Fue un sueño haberlo dirigido. Se lo dije a él adelante de todos, con la poca energía que tenía para decirlo. Cualquier argentino hubiera dicho lo mismo y ha sido un sueño que pude hacer realidad. En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia”, soltó el DT.

Y expuso por qué es el mejor de la historia: “Merecido tiene todo. Ha sido el mejor en 20 años de carrera y todavía lo sigue siendo. Le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de poder estar con él. Las lágrimas van por eso, porque se me venían a la cabeza un montón de cosas. Va a ser triste no verlo más. Nos deja un legado increíble. La Selección Argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible, seguramente”.

Datos clave

Lionel Messi finalizó su carrera en la Selección Argentina tras 20 años de trayectoria.

finalizó su carrera en la Selección Argentina tras 20 años de trayectoria. Argentina goleó 3-0 a Benín en el Estadio Monumental durante el amistoso internacional.

a Benín en el Estadio Monumental durante el amistoso internacional. Lionel Scaloni declaró que suplirán la ausencia del capitán fortaleciendo el trabajo en equipo.