El nuevo indicio que Lionel Scaloni deslizó sobre su continuidad en la Selección Argentina

EL DT volvió a dejar en claro su deseo de continuar al mando del seleccionado. Cómo están las negociaciones.

Más allá del cierre de la era Messi en la Selección Argentina, el partido ante Benín fue el último de esta fecha FIFA que dejó más que destacar fuera de la cancha que dentro. Es que, además del último adiós al 10 en la Albiceleste, el futuro de Lionel Scaloni fue un tema constante en estos días.

El DT tiene contrato hasta diciembre de 2026 y luego del Mundial había puesto en duda su futuro de manera contundente. Sin embargo, los meses pasaron, el agua bajó y el oriundo de Pujato pensó en frío que lo mejor era la continuidad en la Selección Argentina.

Es por ese motivo que Scaloni comenzó a entablar negociaciones directas con Chiqui Tapia para extender su vínculo hasta el próximo Mundial. Las charlas están avanzadas y en las próximas semanas podría definirse en un 100%.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Benín, Scaloni habló al respecto, asociando sus declaraciones con la despedida de Messi y lo que se viene en el futuro.

“La única manera de compensarlo es con un equipo. Que todos aporten su granito de arena. Ahora no tenés al jugador que abre el partido con una genialidad. Sí tenemos un equipo que puede hacer un montón de cosas, no geniales, pero entre todos lo podemos suplantar, aunque es irrepetible. No habrá nada igual en un terreno de juego”, comenzó.

Luego, más concretamente hablando de su futuro, señaló: “Estamos agradecidos eternamente por todo lo que nos ha dado, todo lo que nos deja. Si todo va bien, seguiré siendo entrenador y el legado que deja es terrible. Es el ejemplo más grande que podemos tomar. Con eso me quedo”.

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Los detalles de la posible renovación de Scaloni

Según pudo saber BOLAVIP, la intención de es que Scaloni continúe como el seleccionador nacional hasta fines del 2030, para que pueda dirigir su tercera Copa del Mundo tras Qatar 2022 y el de Norteamérica de 2026.

Lógicamente, quedan cuestiones a resolver de lo contractual, pero la AFA aprovechará la presencia de Scaloni, su CT y la Selección en sí para sentenciar los detalles finales y confirmar la renovación antes que culmine su contrato en diciembre del 2026.

Los resultados de la Selección Argentina en esta fecha FIFA

Argentina 4-0 Bolivia | Estadio Mario Alberto Kempes

Argentina 7-0 Burkina Faso | Estadio Monumental

Argentina 3-0 Benín | Estadio Monumental