Lionel Messi descartó los rumores de la final del Mundial 2026: “No pasó nada raro”

En su despedida de la Selección Argentina, el astro rosarino habló por primera vez tras las versiones en redes sociales.

Este martes 6 de octubre por la noche, Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina. Como no podía ser de otra manera, convirtió un gol en la goleada por 3-0 frente a Benín por el tercer amistoso internacional en esta fecha FIFA. Sin embargo, al término del partido descartó todos los rumores sobre la final de la Copa del Mundo 2026.

Lionel Messi tras la final de la Copa del Mundo 2026. (Getty Images)

Cabe recordar que en las redes sociales se instalaron diferentes versiones y teorías que daban a entender que ocurrieron episodios extraños durante la previa del encuentro que definió el trofeo más importante del planeta. Sin embargo, fiel a su competitividad extrema, el capitán de la Albiceleste lo desmintió categóricamente y no dio lugar a las dudas.

Lo cierto es que, en su discurso de despedida, lo dejó en claro. “En el último partido no pasó nada raro como se dice“, sentenció Messi sin titubear al hablarle a los fanáticos en el Estadio Monumental. Inmediatamente después, reveló el argumento que influyó en la derrota. “El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande“, aseguró el capitán.

Lionel Messi en Argentina – Inglaterra en la Copa del Mundo 2026. (Getty Images)

Más declaraciones de Lionel Messi en su despedida

Como no podía ser de otra manera, Lionel manifestó: “La verdad que es difícil decir algo hoy, se me cruzan muchas emociones y muchas cosas. Obviamente que lo primero que pienso es en mi viejo. Quiero agradecer, como lo dije en la carta de despedida, fue un orgullo para mi defender esta camiseta por más de 20 años. En las buenas y malas“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Les juro que me gustaría venir toda la vida porque vestir la camiseta de la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar“, expresó Messi con el micrófono en la mano y hablándole a más de 80.000 espectadores en el Estadio Monumental.

Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina. (Getty Images)

Luego, agregó: “Agradezco a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir con este grupo. Me hicieron cumplir mi sueño de chiquito, de ser campeón del mundo, de Copa América, de Finalísima. Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de ir por todo el país y siempre es una alegría enorme. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir”.

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Por último, culminó: “Hoy les digo adiós a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero siempre voy a estar bancando a estos chicos y todos los que vengan. Siempre unidos”. Y ahora sí, para cerrar, sentenció: “Soy un agradecido a Dios de ser argentino, orgulloso de ser argentino. Gracias a todos ustedes. Los quiero“.

Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina. (Getty Images)

Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina

Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Mundial de Qatar (2022)

Copa América (2024)