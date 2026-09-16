El conjunto brasileño recibirá al Xeneize en Brasil para el partido de vuelta de semifinales en la semana del 21 de octubre.

Vasco da Gama se hizo fuerte en el Estadio São Januário ante Independiente Santa Fe, le ganó 2 a 0 y se aseguró su lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana. Allí se verá las caras con Boca Juniors, que dejó en el camino a Sao Paulo tras vencerlo en La Bombonera y empatar en el Morumbí.

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Un detalle no menor es que Vasco da Gama no podrá jugar ante Boca por las semifinales del certamen continental en el Estadio São Januário. Eso se debe a que la Conmebol exige una capacidad mínima para 30 mil espectadores en esta fase y en el caso del estadio del elenco brasileño, la misma es de 20.419.

El Estadio São Januário, la casa de Vasco da Gama. (Foto: Getty).

¿Dónde haría de local Vasco da Gama ante Boca?

Son dos los estadios que podrían albergar el duelo entre Vasco da Gama y Boca por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana: el emblemático Estadio Maracaná o el Nilton Santos, la casa de Botafogo. Lógicamente, ambos estadios están ubicados en Río de Janeiro.

¿Cuándo se juegan lase semifinales de la Copa Sudamericana?

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 se jugarán en las semanas del 14 y 21 de octubre. Resta saber las fechas exactas del duelo entre Boca y Vasco da Gama, aunque lo que ya se sabe es que la ida será en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará en Brasil. Cabe recordar que la final del certamen será en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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