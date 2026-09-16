River encamina la renovación de Santiago Beltrán con una cláusula imponente

El Millonario tiene encaminadas las charlas para extender el vínculo del joven arquero que se ganó el puesto a comienzos de 2026 a base de grandes rendimientos.

Una de las apariciones más sorpresivas de River en este 2026 fue la de Santiago Beltrán, que a comienzos de año era el cuarto arquero en consideración. Franco Armani se lesionó, EzequielCenturión regresó en pleno proceso de recuperación y Jeremías Ledesma decidió marcharse a Rosario Central, por lo que el pibe se tuvo que hacer cargo del arco del Millonario.

Las actuaciones fueron muy buenas desde un comienzo y eso que el equipo no ayudaba con su pobre nivel. Beltrán se hizo fuerte partido a partido y así fue que se ganó la titularidad. A mediados de 2026, Franco Armani se marchó y ya no quedaban dudas: la titularidad indiscutida era del pibe que se formó en un intercountry.

Como Beltrán era un arquero de Reserva, su contrato era acorde a esa situación, pero como todo cambió radicalmente, en River ya iniciaron las gestiones para extender su vínculo, realizar una mejora salarial considerable y ponerle una cláusula de rescisión importantes.

Los detalles de la renovación de Santiago Beltrán

River le ofrece a Santiago Beltrán un contrato hasta diciembre de 2029 con una mejora salarial y una cláusula de salida de 100 millones de euros. La idea, lógicamente, no es venderlo a ese valor, sino evitar que cualquier equipo del mundo que tenga una billetera abultada se lo lleve.

Santiago Beltrán. (Foto: Getty).

¿Beltrán a la Selección?

Santiago Beltrán ya fue convocado a la Selección Argentina para los amistosos previos al Mundial 2026 y allí tuvo su estreno en la Mayor. De cara a los amistosos ante Bolivia, Burkina y Faso y Benín que se vienen entre fines de septiembre y comienzos de octubre, todo indica que Lionel Scaloni citará al arquero de River.

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