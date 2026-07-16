River hoy: convocados vs. Aldosivi, lesión de Driussi y dilema para Coudet

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este jueves 16 de julio.

Tras una intensa pretemporada que transcurrió en paralelo con la llegada de los primeros refuerzos para el plantel que conduce Eduardo Coudet, así como con la resolución de las primeras salidas entre los futbolistas considerados prescindibles, River está listo para retomar la competencia oficial este viernes ante Aldosivi.

El partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina que se disputará en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta planteó a su vez un primer dilema para el DT producto de la lesión de Sebastián Driussi, a quien estaba decidido a alinear como titular.

La lesión de Driussi

Sebastián Driussi sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna derecha que lo dejó inmediatamente desafectado del partido de este viernes ante Aldosivi en Salta, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, para el que Eduardo Coudet lo contaba como titular.

Es la cuarta lesión que sufre el delantero en lo que va del año y le demandará una recuperación de alrededor de tres semanas, por lo que se perdería también al menos las tres primeras fechas del Torneo Clausura, pues una se juega entre semana, ante Barracas, Gimnasia y Rosario Central.

Los convocados vs. Aldosivi

Sin Sebastián Driussi pero con presencia de Rafael Santos Borré, quien se creía no estaría disponible por falta de cupo para futbolistas extranjeros, Eduardo Coudet dio a conocer su primera convocatoria oficial del semestre, para enfrentar este viernes a Aldosivi.

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Giovanni González y Mauro Arambarri son los nombres que tendrán la chance de realizar su debut con el club, mientras que Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré podrán inaugurar formalmente su segundo ciclo defendiendo la camiseta del Millonario.

El dilema de Coudet

Teniendo en cuenta que contaba con Sebastián Driussi como titular para el partido de este viernes ante Aldosivi, compartiendo ataque con Facundo Colidio, Eduardo Coudet deberá resolver contrarreloj un reemplazo para el delantero que había dejado muy buenas sensaciones durante la pretemporada.

Con Maximiliano Salas entre los futbolistas que se entrenan apartados del plantel, sus opciones pasan por el juvenil Joaquín Freitas o dos de los nuevos refuerzos, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, que cuentan con el plus de ya haber defendido la camiseta de River.

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