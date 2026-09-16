El Millonario recibirá al Globo el próximo sábado a partir de las 19 horas por la décima fecha del Clausura.

Leonardo Ponzio afrontará su cuarto partido como entrenador de River y, ante Huracán, buscará su cuarta victoria. El León reemplazó a Eduardo Coudet y con él llegaron los resultados y también el rendimiento. El próximo sábado, a partir de las 19 horas, el Millonario recibirá en el Monumental al Globo por la décima jornada de la Zona B del Clausura.

De cara al cruce contra Huracán, lo más probable es que Leonardo Ponzio repita el mismo equipo inicial que puso en sus tres presentaciones -ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán- ya que cuenta con todo sus jugadores. Cabe destacar que Andrada y Galván se recuperaron rápidamente de sus molestias físicas.

La probable formación de River ante Huracán

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, la formación ante Huracán en el duelo del próximo sábado en el Estadio Monumental sería con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Tobías Andrada y Thiago Almada. (Foto: Prensa River).

Aníbal Moreno sigue diferenciado

El mediocampista sufrió una discopatía lumbar hace algunas semanas y sigue entrenando de manera diferenciada. En la previa del estreno de Leonardo Ponzio como DT, en el duelo ante Banfield, Aníbal Moreno se ausentó por una molestia y luego se realizó estudios que indicaron el grado de su lesión. De cara al duelo ante Huracán, el volante no llegaría.

Las posiciones del Clausura 2026

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