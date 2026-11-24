El argentino viene de igualar en Las Vegas su mejor resultado en la F1 y va por más en la anteúltima carrera de la temporada.

La Fórmula 1 no tiene descanso y, tras la disputa de Las Vegas, los pilotos ya se trasladaron a Medio Oriente para lo que viene. Este domingo se correrá el Gran Premio de Qatar y Franco Colapinto intentará volver a sumar puntos tal como lo hizo en suelo norteamericano el último fin de semana.

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En ese contexto, BOLAVIP le propuso a la Inteligencia Artificial de Gemini que realizara una predicción sobre el rendimiento del argentino a lo largo de todo el fin de semana en el país asiático. Así, la IA adelantó que Colapinto podría volver a los puntos en Qatar.

La IA predijo cómo le irá a Colapinto en Qatar

FP1 – 13° : Sesión diurna con pista muy sucia, arena y temperaturas altas que poco tienen que ver con la noche qatarí. Colapinto usará la tanda para probar el balance aerodinámico del Alpine en curvas rápidas y medir la degradación del neumático delantero izquierdo, priorizando recopilar datos antes que buscar un tiempo rápido.

: Sesión diurna con pista muy sucia, arena y temperaturas altas que poco tienen que ver con la noche qatarí. Colapinto usará la tanda para probar el balance aerodinámico del Alpine en curvas rápidas y medir la degradación del neumático delantero izquierdo, priorizando recopilar datos antes que buscar un tiempo rápido. FP2 – 10° : Ya de noche y en condiciones representativas de clasificación y carrera, el asfalto gana agarre y el Alpine muestra su verdadero potencial. Franco logra meterse en el top 10 con goma blanda en su simulación de vuelta rápida, quedando a menos de dos décimas de Pierre Gasly y dejando buenas sensaciones en el ritmo con tanque lleno.

: Ya de noche y en condiciones representativas de clasificación y carrera, el asfalto gana agarre y el Alpine muestra su verdadero potencial. Franco logra meterse en el top 10 con goma blanda en su simulación de vuelta rápida, quedando a menos de dos décimas de Pierre Gasly y dejando buenas sensaciones en el ritmo con tanque lleno. FP3 – 11° : Con el calor de la tarde y el viento complicando el segundo sector, los tiempos vuelven a apretarse en la zona media. Colapinto ajusta el alerón delantero para mitigar el subviraje en la triple curva de derechas (curvas 12-13-14) y queda en la puerta del top 10, a milésimas de los Racing Bulls.

: Con el calor de la tarde y el viento complicando el segundo sector, los tiempos vuelven a apretarse en la zona media. Colapinto ajusta el alerón delantero para mitigar el subviraje en la triple curva de derechas (curvas 12-13-14) y queda en la puerta del top 10, a milésimas de los Racing Bulls. Clasificación – 10° : Supera la Q1 sin sobresaltos y saca una vuelta quirúrgica en el último intento de Q2 para colarse en Q3, evitando los temidos límites de pista que suelen castigar en Lusail. En la definición, ya sin juegos nuevos de neumáticos blandos disponibles, cierra la quinta fila de la grilla.

: Supera la Q1 sin sobresaltos y saca una vuelta quirúrgica en el último intento de Q2 para colarse en Q3, evitando los temidos límites de pista que suelen castigar en Lusail. En la definición, ya sin juegos nuevos de neumáticos blandos disponibles, cierra la quinta fila de la grilla. Carrera – 9°: Larga limpio desde el décimo lugar y gestiona con inteligencia una carrera exigente para las gomas, donde el desgaste obliga a una estrategia de dos paradas. Aprovecha un buen undercut sobre los Haas y los Audi para defenderse en el último stint y cruzar la meta noveno, sumando 2 puntos clave que lo dejan a tiro de Arvid Lindblad en la pelea por el 11° puesto del campeonato.

Los horarios del Gran Premio de Qatar

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30

Práctica Libre 2: 14.00 a 15.00

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

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Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13.00

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