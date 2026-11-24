El director técnico del Aston Villa soltó un fuerte mensaje que parece cerrarle la puerta a Alejandro Garnacho en el club.

La carrera de Alejandro Garnacho no logra repuntar y atraviesa un momento complicado. Desde su llegada al Aston Villa a préstamo, con obligación de compra si se cumplen ciertos requisitos, el joven argentino apenas sumó minutos y las últimas declaraciones de Unai Emery no suenan nada prometedoras.

En el último episodio de la dramática novela en Aston Villa, Emery dejó a Garnacho fuera del banco de suplentes para el duelo contra Galatasaray, en Turquía, por la fecha 5 de la UEFA Champions League. Consultado sobre la decisión de excluir al argentino de la convocatoria, el entrenador español no titubeó.

“Los jugadores que estuvieron aquí hoy son los que yo creo que son los mejores para estar con nosotros“, sentenció Emery en su conferencia de prensa tras el partido en Estambul.

Así, le marcó la cancha a Garnacho, quien perdió mucho terreno en el plantel del equipo villano, al punto de que ni siquiera fue al banco en un duelo clave contra el Galatasaray. Además, la decisión de Emery cobra aún mayor relevancia porque prefirió llevar solo 11 suplentes, cuando se permite un máximo de 12, e incluyó a dos arqueros en el banco, pero no a Garnacho.

Alejandro Garnacho de Aston Villa.

Antes y después de Garnacho en Aston Villa

Las declaraciones que hizo Emery cuando el argentino llegó a préstamo desde el Chelsea no coinciden con las últimas palabras del entrenador español sobre el delantero.

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“Estamos encantados con Alejandro. Es muy talentoso, joven y nos demostró su deseo de ayudar nuestro proyecto. Estamos muy felices”, había expresado Emery, a través de un comunicado oficial del Aston Villa, en julio cuando se acordó el préstamo de Garnacho.

Desde aquellos comentarios, Garnacho solo disputó 34 minutos en la Premier League esta temporada, no suma minutos desde octubre y todavía no debutó como titular.

Duro golpe para el Villano

En su ausencia, el Aston Villa perdió 1-0 contra el Galatasaray en Estambul y cayó al noveno puesto de la tabla de posiciones, fuera de los ocho primeros que clasifican directamente a los octavos de final.

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Aún restan tres fechas en la fase regular del máximo certamen europeo de clubes, pero no parece que Garnacho vaya a tener un rol importante en el club de Birmingham.

León suelto, Garnacho atado

En la previa del partido en Turquía, las noticias sobre una exhaustiva búsqueda de la policia turca tras el avistamiento de un león en las inmediaciones del estadio del Galatasaray generaron furor y preocupación. No se encontraron nuevos rastros del felino, así como tampoco se vio a Garnacho cerca del verde césped del RAMS Park. Por el momento, el argentino brillará por su ausencia.

En síntesis

Unai Emery dejó a Alejandro Garnacho fuera de los suplentes ante el Galatasaray.

de los suplentes ante el Galatasaray. Garnacho disputó apenas 34 minutos en la Premier League desde su llegada a Aston Villa a préstamo.

en la Premier League desde su llegada a Aston Villa a préstamo. Aston Villa cayó 1-0 en Estambul por la fecha 5 de la Champions League.