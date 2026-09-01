La Pulga, que anunció s retiro de la Selección, disputó 28 encuentros en la casa del Millonario, la mayoría de ellos por Eliminatorias Sudamericanas.

Lionel Andrés Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y el mundo del fútbol se vio consternado. Si bien era de esperar que este día llegue, nadie lo deseaba. Fueron varios los clubes que publicaron en sus redes sociales mensajes de agradecimiento para el mejor de todos los tiempos y River no fue la excepción.

El club de Núñez compartió varias publicaciones, entre los que se destacó el de la estadística de la Pulga jugando en el Estadio Monumental. Fueron 28 partidos jugados con 22 victorias y 6 empates, por lo que terminó invicto. El mejor del mundo convirtió 19 tantos en la cancha del Millonario.

🏟️ Una historia 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗰𝘁𝗮 en el Monumental: 28 partidos, 19 goles, 22 victorias y 6 empates.



Gracias por tu magia en casa, Leo 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/kjRbmBk4kI — River Plate (@RiverPlate) August 31, 2026

Los 28 partidos de Lionel Messi en el Estadio Monumental

9/10/2005: Argentina 2 – Perú 0, por Eliminatorias

13/10/2007: Argentina 2 – Chile 0, por Eliminatorias

17/11/2007: Argentina 3 – Bolivia 0, por Eliminatorias

15/6/2008: Argentina 1 – Ecuador 1, por Eliminatorias

4/9/2008: Argentina 1 – Paraguay 1, por Eliminatorias

11/10/2008: Argentina 2 – Uruguay 1, por Eliminatorias

28/3/2009: Argentina 4 – Venezuela 0, por Eliminatorias

6/6/2009: Argentina 1 – Colombia 0, por Eliminatorias

10/10/2009: Argentina 2 – Perú 1, por Eliminatorias

7/9/2010: Argentina 4 – España 1, partido amistoso

20/6/2011: Argentina 4 – Albania 0, partido amistoso

7/10/2011: Argentina 4 – Chile 1, por Eliminatorias

11/11/2011: Argentina 1 – Bolivia 1, por Eliminatorias

2/6/2012: Argentina 4 – Ecuador 0, por Eliminatorias

22/3/2013: Argentina 3 – Venezuela 0, por Eliminatorias

7/6/2013: Argentina 0 – Colombia 0, por Eliminatorias

4/6/2014: Argentina 3 – Trinidad y Tobago 0, partido amistoso

24/3/2017: Argentina 1 – Chile 0, por Eliminatorias

6/9/2017: Argentina 1 – Venezuela 1, por Eliminatorias

9/9/2021: Argentina 3 – Bolivia 0, por Eliminatorias

10/10/2021: Argentina 3 – Uruguay 0, por Eliminatorias

23/3/2023: Argentina 2 – Panamá 0, partido amistoso

7/9/2023: Argentina 1 – Ecuador 0, por Eliminatorias

12/10/2023: Argentina 1 – Paraguay 0, por Eliminatorias

10/10/2024: Argentina 1 – Venezuela 1, por Eliminatorias

15/10/2024: Argentina 6 – Bolivia 0, por Eliminatorias

10/6/2025: Argentina1 – Colombia 1, por Eliminatorias

04/09/2025: Argentina 3 – Venezuela 0, por Eliminatorias

El anuncio de Messi en sus redes sociales

A través de una publicación en sus redes sociales, la Pulga compartió: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

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Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

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Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

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