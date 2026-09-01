Lionel Andrés Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y el mundo del fútbol se vio consternado. Si bien era de esperar que este día llegue, nadie lo deseaba. Fueron varios los clubes que publicaron en sus redes sociales mensajes de agradecimiento para el mejor de todos los tiempos y River no fue la excepción.
El club de Núñez compartió varias publicaciones, entre los que se destacó el de la estadística de la Pulga jugando en el Estadio Monumental. Fueron 28 partidos jugados con 22 victorias y 6 empates, por lo que terminó invicto. El mejor del mundo convirtió 19 tantos en la cancha del Millonario.
🏟️ Una historia 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗰𝘁𝗮 en el Monumental: 28 partidos, 19 goles, 22 victorias y 6 empates.— River Plate (@RiverPlate) August 31, 2026
Gracias por tu magia en casa, Leo 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/kjRbmBk4kI
Los 28 partidos de Lionel Messi en el Estadio Monumental
- 9/10/2005: Argentina 2 – Perú 0, por Eliminatorias
- 13/10/2007: Argentina 2 – Chile 0, por Eliminatorias
- 17/11/2007: Argentina 3 – Bolivia 0, por Eliminatorias
- 15/6/2008: Argentina 1 – Ecuador 1, por Eliminatorias
- 4/9/2008: Argentina 1 – Paraguay 1, por Eliminatorias
- 11/10/2008: Argentina 2 – Uruguay 1, por Eliminatorias
- 28/3/2009: Argentina 4 – Venezuela 0, por Eliminatorias
- 6/6/2009: Argentina 1 – Colombia 0, por Eliminatorias
- 10/10/2009: Argentina 2 – Perú 1, por Eliminatorias
- 7/9/2010: Argentina 4 – España 1, partido amistoso
- 20/6/2011: Argentina 4 – Albania 0, partido amistoso
- 7/10/2011: Argentina 4 – Chile 1, por Eliminatorias
- 11/11/2011: Argentina 1 – Bolivia 1, por Eliminatorias
- 2/6/2012: Argentina 4 – Ecuador 0, por Eliminatorias
- 22/3/2013: Argentina 3 – Venezuela 0, por Eliminatorias
- 7/6/2013: Argentina 0 – Colombia 0, por Eliminatorias
- 4/6/2014: Argentina 3 – Trinidad y Tobago 0, partido amistoso
- 24/3/2017: Argentina 1 – Chile 0, por Eliminatorias
- 6/9/2017: Argentina 1 – Venezuela 1, por Eliminatorias
- 9/9/2021: Argentina 3 – Bolivia 0, por Eliminatorias
- 10/10/2021: Argentina 3 – Uruguay 0, por Eliminatorias
- 23/3/2023: Argentina 2 – Panamá 0, partido amistoso
- 7/9/2023: Argentina 1 – Ecuador 0, por Eliminatorias
- 12/10/2023: Argentina 1 – Paraguay 0, por Eliminatorias
- 10/10/2024: Argentina 1 – Venezuela 1, por Eliminatorias
- 15/10/2024: Argentina 6 – Bolivia 0, por Eliminatorias
- 10/6/2025: Argentina1 – Colombia 1, por Eliminatorias
- 04/09/2025: Argentina 3 – Venezuela 0, por Eliminatorias
El anuncio de Messi en sus redes sociales
A través de una publicación en sus redes sociales, la Pulga compartió: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…
Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.
Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.
Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).
Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.
Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!
*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.
DATOS CLAVE
- Lionel Messi anunció su retiro oficial de la Selección Argentina este lunes.
- Lionel Messi disputó 28 partidos invicto en el Estadio Monumental de River Plate.
- Lionel Messi anotó 19 goles jugando en la cancha del club de Núñez.