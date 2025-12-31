San Lorenzo pide 4 millones por Jhohan Romaña y River evalúa otras posibilidades para reforzar la zaga central

Con Matías Viñas y Santino Andino al caer como los próximos refuerzos, River continúa trabajando en el mercado de pases para negociar por futbolistas que fueron pedidos por el entrenador Marcelo Gallardo, con el objetivo de que puedan sumarse cuanto antes a la pretemporada.

Uno de los nombres que estaba en carpeta del Millonario era el del defensor Jhohan Romaña, con quien iniciaron negociaciones formales con San Lorenzo, club dueño de su pase. Finalmente, después de realizar la primera oferta, el elenco de Núñez se plantó en sus condiciones.

Según pudo saber Bolavip, el Ciclón de Boedo pide 4 millones de dólares para desprenderse del 80% del pase del defensor de 27 años, mientras que desde River no están dispuestos a pagar esa cifra, por lo que evaluarán si continúan con las negociaciones. Cabe destacar que la primera oferta fue de 2 millones por el 50% del pase.

Jhohan Romaña, defensor colombiano de San Lorenzo, que pretende River.

De esta manera, tras dos ofertas formales en las que no llegaron a un entendimiento, el Millonario podría dejar estas negociaciones, y en caso de que Gallardo lo desee, saldrá en búsqueda de otro defensor central para competir por un puesto con Lucas Martínez Quarta, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero y Paulo Díaz.

Cabe destacar que ante esta negociación fallida, el ‘Muñeco’ también encontró otra variante en la zaga central. Más allá de usar a los juveniles de la Reserva, Ulises Giménez y Facundo González, en los primeros entrenamientos de pretemporada el DT le dio minutos a Juan Carlos Portillo en esa posición.

Así las cosas, con la llegada de Romaña en duda, en los próximos días River deberá definir si sale nuevamente al mercado de pases en búsqueda de otro central, o si bien se queda con los mencionados anteriormente. Además, a mediados de año Gallardo podrá contar nuevamente con Germán Pezzella, quien se está recuperando de una lesión ligamentaria.

El mercado de pases de River

Luego de oficializar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno como los dos primeros refuerzos, River no se bajó del mercado. Tal es así que se encuentra cerca de llegar a un acuerdo para traer a préstamo a Matías Viña desde Flamengo y de comprar el pase de Santino Andino, de Godoy Cruz.

En caso de cerrar estos dos jugadores, el Millonario seguirá buscando refuerzos. Los dos puestos en los que buscaría sería en la zaga central y en la delantera, debido a que no cuenta con un centrodelantero. Por el momento no hay nombres propios en estos lugares.

