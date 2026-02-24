Boca hoy: paro confirmado, cómo cayó la renuncia de Gallardo y más

La jornada de Boca está marcada por el partido ante Gimnasia de Chivilvoy. El equipo de la Ribera comenzó el 24 de febrero concentrado en Salta, mientras muchos de los lesionados viajaron por la tarde para alentar a sus compañeros en el Padre Martiarena.

La decisión de Edinson Cavani de quedarse en Buenos Aires y el anuncio del club sobre la adhesión al paro de la fecha 9 son solo algunas de las novedades de la jornada. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Boca se adhirió al paro de la fecha 9

Tras la reunión de Comité Ejecutivo de este lunes, AFA tomó la decisión de convocar a un paro y que no se disputen los partidos del 5 al 8 de marzo, correspondientes a la fecha 9 del Apertura. Ante esta situación Boca Juniors confirmó hoy que “acompañará la resolución adoptada por los clubes”.

En un comunicado oficial, el club Xeneize expresó su apoyo total y “más profunda solidaridad” para con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino. “No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias”, aseguraron desde Boca.

Cavani se quedó en Buenos Aires

En la antesala del encuentro de Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, Leandro Paredes y Exequiel Zeballos tomaron una decisión que cayó bien entre los hinchas de Boca, pero que también despertó críticas para Edinson Cavani. Mientras el plantel se prepara para el debut en Salta, el uruguayo volvió a quedar en el ojo de la tormenta.

El capitán y el Changuito, al igual que Juan Barinaga y Alan Velasco, terminaron la práctica del martes y se subieron al avión para apoyar a sus compañeros de cara al compromiso copero. Los cuatro, marginados por problemas físicos, se diferenciaron del ex PSG, que se quedó en Buenos Aires.

Cómo cayó en Boca la renuncia de Marcelo Gallardo como DT de River

El fútbol argentino se estremeció con la salida de Marcelo Gallardo del puesto de entrenador de River. El nacido en Merlo anunció su renuncia el pasado lunes por la noche en las redes sociales del club de Núñez, y este jueves dirigirá su último compromiso ante Banfield en el Monumental.

Como sucedió con el fútbol argentino en general, en Boca también repercutió la noticia de la confirmación que cambia todo tipo de planes en el clásico rival. Según pudo saber BOLAVIP, en el club de la Ribera intentan no meterse en ese tipo de cuestiones, pero es una realidad que la decisión de Gallardo generó sorpresa puertas adentro de Brandsen 805.