La delegación tendría que haber partido el 30 de septiembre rumbo a Buenos Aires, pero actualmente se encuentra en Marruecos sin una solución a la vista.

Alerta en la Selección Argentina. La delegación de Burkina Faso todavía no llegó al país para disputar el segundo amistoso de la fecha FIFA en el Estadio Monumental y la Federación Burkinesa de Fútbol emitió este viernes un desalentador comunicado que parece hacer peligrar el encuentro.

El combinado africano tendría que haber partido hacia Buenos Aires el 30 de septiembre, pero el vuelo fue cancelado y actualmente se encuentran varados en Marruecos. Hasta el momento no se ha encontrado una solución y, según los últimos reportes del periodista Romain Molina, los futbolistas burkineses se niegan a viajar a disputar el amistoso.

Captura de la información de Romain Molina en X

Este partido está programado para el sábado 3 de octubre a las 21:00 hs, pero un vuelo de Marruecos a Buenos Aires tarda entre 16 y 24 horas. Los tiempos son muy ajustados y la situción es crítica: si no se resuelve rápido, el cotejo podría ser cancelado.

Ahora bien, es importante mencionar que este no es el amistoso de la despedida de Lionel Messi. Por el contrario, Leo jugará su último partido con la Selección Argentina el sábado 6 de octubre ante Benín.

El comunicado de la Federación de Burkina Faso

La Federación Burkinesa de Fútbol desea informar a la opinión pública nacional, a los seguidores de los «Etalons» y a sus socios sobre la situación que atraviesa actualmente la delegación burkinesa en Marruecos, en el marco del viaje a Buenos Aires para el partido internacional amistoso entre Argentina y Burkina Faso, previsto para el domingo 4 de octubre de 2026 a las 00:00 GMT.

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El desplazamiento de la selección nacional absoluta se vio alterado tras la cancelación, sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión, del vuelo programado inicialmente para el 30 de septiembre. Dicha cancelación obligó a reorganizar el itinerario de viaje de la delegación.

Desde que se produjo el incidente, el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada se han movilizado para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje hacia Buenos Aires. Se han explorado diversas opciones para reprogramar la salida, pero ciertas limitaciones —especialmente las relacionadas con los tiempos de viaje— han generado reticencias entre los jugadores.

En síntesis

Burkina Faso: Selección varada en Marruecos desde el 30 de septiembre por vuelo cancelado.

Selección varada en Marruecos desde el 30 de septiembre por vuelo cancelado. 3 de octubre: Fecha programada para el amistoso en riesgo ante la Selección Argentina.

Fecha programada para el amistoso en riesgo ante la Selección Argentina. Lionel Messi: Jugará su último partido el 6 de octubre frente a Benín.