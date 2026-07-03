Santiago Beltrán habló tras el empate de River contra Flamengo y reveló el pedido que le hizo Coudet

El arquero del Millonario dialogó en exclusiva con Bolavip, en donde se refirió a la pretemporada y su rol en el arco.

En el primer amistoso de pretemporada, con un doblete de Sebastián Driussi, en el Estádio Do Algarve de Portugal, River empató 2 a 2 ante Flamengo, que pegó en el marcador a través de Samuel Lino y Bruno Henrique, ambos en la primera mitad.

Luego del encuentro, Santiago Beltrán, quien completó los 90 minutos, habló en exclusiva con Bolavip. Allí hizo un análisis sobre el rendimiento del equipo a lo largo del amistoso, así como también se refirió a sus entrenamientos como sparring de la Selección Argentina y la pretemporada con el club.

“Fue una linda medida para arrancar el segundo semestre y lo hicimos muy bien. Son los primeros partidos, primeras sensaciones y me voy conforme”, inició sobre el partido. Y agregó sobre su rendimiento: “Tuve trabajo, sabía que podía pasar por la calidad del rival y me preparé para esto”.

“Sabíamos que es un rival de gran calibre, nos preparamos como si fuera un rival que nos puede tocar en cualquier competencia internacional y vinimos con muchos chicos que jugaron su primer partido”, continuó. Y sumó sobre el encuentro: “Son los primeros partidos, venimos de una pretemporada con alta carga física y al partido de liga se llega mejor preparado. El calor nos jugó una mala pasada y la imagen del segundo tiempo es buena para seguir mejorando“.

Por otro lado, explicó qué le pide Coudet a la hora de jugar, ya que estuvo más adelantado de lo normal: “Es lo que nos piden acá, la defensa juega jugar mano a mano e intento cubrir espacios de líbero para poder darle una mano a la defensa”.

Además, fue autocrítico sobre su rendimiento en la pretemporada: “Intento llevarlo de la misma manera porque las pretemporadas son para prepararse y ajustar cosas. También para prepararse desde lo físico porque sino queda largo el año“. Y cerró: “Tengo muchas cosas para mejorar, el equipo funcionó mejor sobre todo en el segundo tiempo”.

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Su paso por la Selección Argentina

Por otro lado, el arquero repasó su paso por la Albiceleste durante la primera parte del Mundial. “Fue una experiencia muy linda, aprendí un montón y siempre es lindo estar con quienes nos representan. La usé muy bien para mejorar”, comentó el juvenil.

Datos claves

Sebastián Driussi anotó un doblete en el empate 2-2 de River ante Flamengo.

anotó un doblete en el empate de River ante Flamengo. El partido amistoso se disputó en el Estádio Do Algarve ubicado en Portugal.

ubicado en Portugal. El arquero Santiago Beltrán jugó los 90 minutos y analizó el rendimiento del equipo.