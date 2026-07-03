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Jugador x Jugador: los puntajes del amistoso entre River y Flamengo en Portugal

El Millonario disputó el primer amistoso de su gira europea y presentó algunos de sus refuerzos. Uno por uno, las calificaciones del equipo de Eduardo Coudet.

Driussi fue la gran figura de River en el primer partido de pretemporada.
© @RiverPlateDriussi fue la gran figura de River en el primer partido de pretemporada.

River Plate disputó su primer amistoso de pretemporada nada menos que ante Flamengo de Brasil, vigente campeón de la Copa Libertadores de América. Fue un empate 2 a 2 con algunos puntos para destacar y la presentación de algunos de los refuerzos del Millonario.

A continuación, el uno por uno del equipo de Eduardo Coudet:

41-Santiago Beltrán (8): Con su habitual solvencia, transmitió seguridad. Tuvo una tapada importante con el partido 0-0 y otro manotazo bárbaro ante un tiro de Pedro. De yapa, salvó lo que hubiera sido derrota con un manotazo en tiempo de descuento.

20-Giovanni González (6,5): Le tocó marcar a Bruno Henrique en su debut con la camiseta de River y cumplió. Se ofreció como salida por la derecha y buscó proyectarse, con la asistencia a Driussi en el 2-2 como punto más destacado.

28-Lucas Martínez Quarta (4,5): Sufrió con la marca de Pedro y le costó controlar los ataques de Flamengo que encargó mucho por el centro de la defensa de River.

13-Lautaro Rivero (4,5): Otro que no la tuvo fácil con Pedro, Bruno Henrique y compañía. Quedó desacomodado en varias jugadas y Coudet le pidió tranquilidad en el juego.

21-Marcos Acuña (5): Ya recuperado físicamente, estuvo más abocado a la marca que a ser salida por izquierda. Cumplió atrás, sin mucho aporte ofensivo. Salió a los 13 del segundo tiempo.

24-Juan Cruz Meza (5): Voluntarioso para el ida y vuelta por derecha, le faltó más desequilibrio en ataque. La marca le cuesta y se notó en el retroceso. Fue reemplazado en el entretiempo.

15-Fausto Vera (4): Le tocó hacer de Aníbal Moreno y le costó imponerse en el medio. Quedó mal parado en la jugada del 2-1 de Bruno Henrique.

8-Mauro Arambarri (5): Fue doble cinco al costado de Vera cuando había que recuperar y cinco adelantado cuando River tenía la pelota. Jugó rápido a un toque, pero también pagó la superioridad de Flamengo en el mediocampo.

26-Tomás Galván (5,5): Buscó la pelota para iniciar los ataques, pero pocas veces pudo prosperar. Fue el volante que más cerca estuvo para asociarse con los delanteros.

11-Facundo Colidio (5,5): De a ratos por derecha,.otros por izquierda o incluso retrocediendo para hacerse de la pelota, que le llegó poco. Participó del segundo gol de Driussi.

9-Sebastián Driussi (8): Atento para aprovechar el error de la defensa de Flamengo y definir para el 1-0. En el segundo le cambió el ritmo a la jugada y selló un golazo por la construcción en equipo. Se movió buscando espacios, pero también le llegó poco la pelota.

Ingresaron:

44-Lucas Silva (5): Entró en el segundo tiempo para ayudar a Vera y Arambarri en la contención. Corrió, luchó y fue ordenado para posicionarse.

31-Facundo González (5,5): Entró por Acuña y controló la zona izquierda de la defensa sin mayores sobresaltos.

35-Joaquín Freitas (5): Reemplazó a Driussi y tuvo poco contacto con la pelota.

25-Facundo Pereyra (5): Ocupó el lugar de Arambarri, aunque se movió unos metros más adelante que el uruguayo. Correcto aunque sin sobresalir.

47-Tobías Goytía (6): A los 13 del segundo tiempo entró por Colidio y debutó con la camiseta de River. Con mucha movilidad y atrevimiento, armó una jugada individual que le tapó Rossi.

36-Ulises Giménez: Apenas seis minutos en lugar de Giovanni González.

43-Valentín Lucero: También jugó solo seis minutos. Reemplazó a Vera.

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Federico del Rio
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