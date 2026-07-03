Jugador x Jugador: los puntajes del amistoso entre River y Flamengo en Portugal

River Plate disputó su primer amistoso de pretemporada nada menos que ante Flamengo de Brasil, vigente campeón de la Copa Libertadores de América. Fue un empate 2 a 2 con algunos puntos para destacar y la presentación de algunos de los refuerzos del Millonario.



A continuación, el uno por uno del equipo de Eduardo Coudet:

41-Santiago Beltrán (8): Con su habitual solvencia, transmitió seguridad. Tuvo una tapada importante con el partido 0-0 y otro manotazo bárbaro ante un tiro de Pedro. De yapa, salvó lo que hubiera sido derrota con un manotazo en tiempo de descuento.



20-Giovanni González (6,5): Le tocó marcar a Bruno Henrique en su debut con la camiseta de River y cumplió. Se ofreció como salida por la derecha y buscó proyectarse, con la asistencia a Driussi en el 2-2 como punto más destacado.



28-Lucas Martínez Quarta (4,5): Sufrió con la marca de Pedro y le costó controlar los ataques de Flamengo que encargó mucho por el centro de la defensa de River.



13-Lautaro Rivero (4,5): Otro que no la tuvo fácil con Pedro, Bruno Henrique y compañía. Quedó desacomodado en varias jugadas y Coudet le pidió tranquilidad en el juego.



21-Marcos Acuña (5): Ya recuperado físicamente, estuvo más abocado a la marca que a ser salida por izquierda. Cumplió atrás, sin mucho aporte ofensivo. Salió a los 13 del segundo tiempo.



24-Juan Cruz Meza (5): Voluntarioso para el ida y vuelta por derecha, le faltó más desequilibrio en ataque. La marca le cuesta y se notó en el retroceso. Fue reemplazado en el entretiempo.



15-Fausto Vera (4): Le tocó hacer de Aníbal Moreno y le costó imponerse en el medio. Quedó mal parado en la jugada del 2-1 de Bruno Henrique.



8-Mauro Arambarri (5): Fue doble cinco al costado de Vera cuando había que recuperar y cinco adelantado cuando River tenía la pelota. Jugó rápido a un toque, pero también pagó la superioridad de Flamengo en el mediocampo.



26-Tomás Galván (5,5): Buscó la pelota para iniciar los ataques, pero pocas veces pudo prosperar. Fue el volante que más cerca estuvo para asociarse con los delanteros.



11-Facundo Colidio (5,5): De a ratos por derecha,.otros por izquierda o incluso retrocediendo para hacerse de la pelota, que le llegó poco. Participó del segundo gol de Driussi.



9-Sebastián Driussi (8): Atento para aprovechar el error de la defensa de Flamengo y definir para el 1-0. En el segundo le cambió el ritmo a la jugada y selló un golazo por la construcción en equipo. Se movió buscando espacios, pero también le llegó poco la pelota.



Ingresaron:



44-Lucas Silva (5): Entró en el segundo tiempo para ayudar a Vera y Arambarri en la contención. Corrió, luchó y fue ordenado para posicionarse.



31-Facundo González (5,5): Entró por Acuña y controló la zona izquierda de la defensa sin mayores sobresaltos.



35-Joaquín Freitas (5): Reemplazó a Driussi y tuvo poco contacto con la pelota.



25-Facundo Pereyra (5): Ocupó el lugar de Arambarri, aunque se movió unos metros más adelante que el uruguayo. Correcto aunque sin sobresalir.



47-Tobías Goytía (6): A los 13 del segundo tiempo entró por Colidio y debutó con la camiseta de River. Con mucha movilidad y atrevimiento, armó una jugada individual que le tapó Rossi.



36-Ulises Giménez: Apenas seis minutos en lugar de Giovanni González.



43-Valentín Lucero: También jugó solo seis minutos. Reemplazó a Vera.