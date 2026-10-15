Se achica el margen: los caminos de River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

El empate de River en Junín ante Sarmiento fue un duro golpe para el Millonario. No solamente no pudo aprovechar la oportunidad para meterse en la zona de clasificación a los playoffs del Clausura, sino que quedó octavo en la tabla anual, a cinco puntos de la zona de Libertadores, con cuatro equipos encima.
Para River quedan muy pocos objetivos en un año repleto de irregularidades y uno de ellos es clasificar a la Copa Libertadores 2027, luego de un 2026 en el que disputó la Copa Sudamericana y quedó eliminado en octavos de final ante Independiente Santa Fe. El Millonario tiene dos caminos para disputar el torneo más importante del continente el año que viene.
La posibilidad que más entusiasma a los hinchas es siendo campeón del Torneo Clausura. Si bien en estos momentos, los de Núñez se encuentran novenos en la tabla de la Zona B, quedan cuatro jornadas y todo indica que terminará entre los mejores ocho y se meterá en playoffs.
El otro camino que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2027 es mediante la tabla anual, por la que los primeros dos (que no hayan obtenido su plaza por ser campeones de otro torneo) se meten directamente, mientras que el tercero deberá iniciar su camino en el torneo más importante del continente desde la Fase 2, popularmente conocido como repechaje.
El Millonario empató 1 a 1 ante Sarmiento. (Foto: Getty).
¿Qué se le viene a River?
- 18/10 | Belgrano vs. River – Torneo Clausura
- 25/10 | River vs. Racing – Torneo Clausura
- 01/11 | Boca vs. River – Torneo Clausura
- A/C | Aldosivi vs. River – Torneo Clausura
Acuña terminó tocado ante Sarmiento y peligra su presencia en el choque entre River y Belgrano
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 44 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Independiente – 42 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 39 puntos
- Sarmiento – 39 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- San Lorenzo – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 32 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO
La tabla del Clausura
DATOS CLAVE
- River Plate quedó octavo en la tabla anual y se frena en la clasificación a Libertadores.
- Torneo Clausura ofrece una vía de clasificación si River se consagra campeón este año.
- Copa Libertadores 2027 otorga cupos a los mejores clasificados de la tabla anual acumulada.