El Taladro y el Xeneize se verán las caras este sábado a partir de las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por un lugar en la final.

Luego de un año irregular, Banfield quiere dar el golpe y sueña con eliminar a Boca de la Copa Argentina y avanzar a la gran final, en la que ya espera Platense, que hace unos días superó a Atlético Tucumán. Para el Taladro es una oportunidad única y así lo vive uno de los jugadores más experimentados del plantel: el arquero Diego Rodríguez, popularmente conocido como el Ruso.

Rodríguez fue determinante en los cuartos de final, donde no solamente atajó en la tanda de penales, sino que también convirtió. En diálogo con Olé, al Ruso le consultaron sobre la posibilidad de repetir ante Boca, en caso de que el duelo termine igualado y todo se defina desde los doce pasos: “Sí. El que decide es el entrenador, el que ordena, pero sí, seguramente”.

Además, agregó: “Es algo que ya lo he hecho desde chico, entonces no lo siento como una presión, sino como algo lindo y algo más de una faceta de estudio”. Por otro lado, aclaró: “Firmo ganar, firmo ganar como sea. No importa cómo, lo importante es poder pasar”.

Rodríguez analizó a Boca

El arquero del Taladro se refirió al rival de este sábado: “Sabemos que vienen de ser campeones. Más allá de lo numérico, han sido el equipo más regular del año. Pero también entendemos que tienen falencias, que tienen defectos que nosotros, si hacemos las cosas bien, podemos aprovechar“.

Diego Rodríguez. (Foto: Getty).

Por otro lado, el Ruso dijo que no se sienten subestimados y le pasó la presión al conjunto de Arruabarrena: “La presión la tienen ellos porque son un equipo de mucha más jerarquía, con un plantel muy numeroso, con recambio, pero nosotros también tenemos lo nuestro para poder hacer las cosas bien”.

Publicidad

“Los más grandes tratamos de bajar esa calma, de hacer que los jugadores disfruten este momento porque también es algo que no sucede todos los días, jugar una semifinal tan importante como esta. No solo hay que entender la exigencia, sino también aprovechando para que disfruten el momento“, completó el Ruso.

Las probables formaciones de Boca y Banfield

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina . DT: Pedro Troglio.

Publicidad

El cuadro de la Copa Argentina

DATOS CLAVE