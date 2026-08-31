De manera relámpago, Joaquín Freitas deja River y su destino está en Flamengo. El conjunto brasileño vino a la carga por él más de una vez y, finalmente, el pase se concretó. Los de Núñez embolsarán 17 millones de dólares -entre fijo y objetivos- y se queda sin una de sus grandes promesas.

Bolavip pudo saber cómo fue la negociación entre River y Flamengo. En primera instancia, los brasileños ofrecieron 6 millones de dólares, pero lo de Núñez lo rechazaron, luego la propuesta pasó a ser de 12 millones, con la misma respuesta por parte del conjunto argentino.

En los últimos días, la oferta enviada fue de 17 millones de dólares -entre fijo y objetivos- y desde River volvieron a rechazarla, pero en este caso fue el propio jugador el que pidió reunirse con Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli. Desde Núñez ofrecieron mejorarle el contrato, pero Freitas pidió salir por el desafío deportivo y desde el Millonario no se opusieron al deseo del jugador, pero negociaron quedarse con un 20% ante una futura venta.

El paso de Freitas por River

Joaquín Freitas llegó a River a comienzos de 2024 desde Acassuso. En Núñez terminó de formarse y tuvo su estreno en Primera División de la mano de Marcelo Gallardo en 2025. Desde un comienzo despertó ilusión por su entrega y también porque, en un equipo apático, era el que más intentaba.

Joaquín Freitas. (Foto: Getty).

Con la salida del Muñeco, el nacido en San Fernando tuvo sus oportunidades con Coudet, aunque en muchos casos lo usó como extremo por derecha, una posición poco natural para él. Tras ponerle punto final a su ciclo en River, los números indican que disputó 30 partidos y marcó un gol.

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La palabra de Freitas tras marcharse de River

En diálogo con ESPN, Joaquín Freitas dijo: “La verdad que fue todo muy positivo, lo disfruté mucho. Estoy muy agradecido a la gente y al club, ahora a disfrutar esta oportunidad que se dio todo muy rápido. Con el Chacho estoy muy agradecido, siempre todo 10 puntos y con muy buena predisposición, me tocó jugar en una posición que no era la mía, pero yo quería sumar desde donde toque y si así lo veía el técnico era porque veía que me podía desarrollar en esa posición”.

“En Flamengo me gustaría jugar de donde me toque jugar, si es de delantero será de delantero, extremo o volante. No pude hablar con Rossi ni De La Cruz, no tuve la oportunidad porque fue todo muy rápido, pero ahora cuando llegue para allá voy a ponerme en contacto. El objetivo es adaptarme lo más rápido posible, sumar los minutos que deseo y si se puede ganar un título bienvenido sea“.

"MI EXPERIENCIA EN RIVER FUE MUY POSITIVA. ME TOCÓ JUGAR EN UNA POSICIÓN QUE NO ERA LA MÍA PERO ESTOY SÚPER AGRADECIDO CON EL CHACHO". Antes de sumarse a Flamengo, Joaquín Freitas habló sobre lo que fue su paso por el Millonario.



📺 #SportsCenterAM | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XnBIRBo8MT — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2026

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¿Qué desafíos tendrá Freitas en Flamengo?

Flamengo, junto a Palmeiras, son los dos equipos que dominan Brasil y Sudamérica en los últimos años y en este 2026 no es la excepción. El Verdao lidera el Brasileirao, mientras que el Mengao lo persigue de cerca. En lo que respecta al plano internacional, los de Río de Janeiro enfrentarán a Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Freitas se sumará a un equipo que pelea por todo.

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