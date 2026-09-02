La FIA le responde a Colapinto por la sanción en el GP de Países Bajos: “Escucharé lo que tenga para decir”

Ben Sulayem, presidente de la FIA, prometió hablar mano a mano con el argentino luego de la polémica en torno a su sanción en Zandvoort.

Pese a que sucedió hace más de una semana, y que el GP de Italia ya se encuentra en el horizonte próximo, las repercusiones y comentarios sobre la polémica sanción a Franco Colapinto en Países Bajos no cesaron.

Es que el piloto argentino de Alpine estaba sacando agua de las piedras en dicha carrera, ubicándose desde la primera vuelta en zona de puntos, con un monoplaza sin modificaciones y partiendo desde el 16° lugar. Sin embargo, una penalidad lo hizo quedar en el fondo de la grilla, ya que fue castigado con un Drive-Through al hacer un sobrepaso con banderas amarillas desplegadas.

La polémica en la decisión de la FIA sobre esta sanción recae en que Colapinto hizo el sobrepaso para evitar un choque, e incluso se hizo justo en el momento en el que los comisarios mostraron las banderas amarillas, por lo que fue al límite de lo permitido.

Colapinto, furioso con dicha situación, arremetió contra la FIA con un cuestionamiento apenas terminó la carrera: “Es una penalización extremadamente ruda para las condiciones que había. Si bien las reglas son las reglas se podía tomar un poco de margen en algunos factores. Era peligroso clavar los frenos en la recta en la mitad del sobrepaso en una bandera amarilla que llegó súper tarde. Creo que es bastante injusto y podían ser más flexibles. Las reglas están escritas y a veces les hace falta un poco de criterio“.

Colapinto durante el GP de Países Bajos (Getty)

Hoy, más de diez días después de dicha maniobra, con posterior sanción y descargo del argentino, desde la FIA le respondieron. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, estuvo en Buenos Aires en el Congreso Americano de el propio ente, y allí fue consultado sobre la posibilidad de contratar comisarios de carrera sudamericanos para las carreras de la Fórmula 1. Su respuesta sirvió para dar pie a la cuestión que sucedió con Franco Colapinto.

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“Lo analizaré, porque también escuché a otras personas decir que están en contra de otras personas. A mí me ocurre lo mismo. Piensan que la FIA está en contra de los británicos, pero no estamos en contra de ellos. Pero, ya sabes, a veces es bueno preguntarles a los comisarios y acercarse siempre a ellos para decirles: sean siempre justos. Pueden ser duros, pero tienen que ser justos. La justicia es la misión de la FIA”.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA (Getty)

A la hora de responder concretamente al tema acontecido con el argentino, Ben Sulayem prometió tener una conversación privada con él para entender mejor la situación: “Lo analizaremos y veremos. Y hablaré con él. Llamaré personalmente a Franco. Escucharé lo que tenga para decir“.

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Qué es Drive-Through, la sanción que recibió Franco Colapinto en Zandvoort

Un Drive-Through es una penalización en la que se le obliga al piloto a ingresar al pit lane (la calle de boxes), recorrerlo en su totalidad respetando estrictamente el límite de velocidad establecido y volver a salir a la pista sin detenerse. Al exigirle al piloto a circular a baja velocidad, supone una pérdida de tiempo importante.

Franco Colapinto recibió esta sanción por haber infringido las banderas amarillas (que luego se convertirián en bandera roja) tras el accidente de Max Verstappen. El piloto argentino no pudo reducir significativamente la velocidad y adelantó a Yuki Tsunoda.

Ahora bien, la penalización fue, cuanto menos, polémica. Al ver las imágenes, se observa que Yuki Tsunoda frena de golpe para esquivar uno de los neumáticos de Verstappen luego del accidente y Colapinto, que venía detrás, tuvo que esquivarlo a toda velocidad.

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GP de Italia: horarios y dónde ver la carrera que se corre en Monza

Como toda la Fórmula 1, el GP de Italia se podrá sintonizar mediante Disney +.

Viernes 4 de septiembre

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10:00

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Horarios correspondientes a la República Argentina.

En síntesis