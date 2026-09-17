Kylian Mbappé, ambicioso sobre ser candidato a ganar el Balón de Oro: “Debe volver a Real Madrid”

El delantero de 27 años convirtió 52 goles en 52 partidos entre su temporada en España y el Mundial con Francia.

Bien se sabe que el próximo lunes 26 de octubre se entregará el Balón de Oro, al que sea denominado el mejor futbolista de la temporada. En ese sentido, Kylian Mbappé es considerado el gran candidato a quedarse con el galardón, aunque compite directamente con Lamine Yamal. Por ese motivo, rompió el silencio en las últimas horas y no titubeó.

Kylian Mbappé, con la Selección de Francia en el Mundial 2026. (Getty Images)

De esta manera y después de algunos años, la competencia volvió a estar entre los cracks que lideran a Real Madrid y al mismo tiempo a Barcelona. De la misma forma que ocurrió durante casi una década con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, esta vez la disputa les pertenece al francés y al español que dominan con suma claridad la elite europea.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con AS, fue contundente. “Este es un buen año para ganarlo“, sentenció en primera instancia Mbappé sobre ser uno de los grandes candidatos a quedarse con el Balón de Oro. Pocos segundos más tarde, hizo referencia a su nivel en el último tiempo y manifestó: “Mi mejor abogado son mis pies, por mucho que yo hable“.

Kylian Mbappé, en Real Madrid. (Getty Images)

Inmediatamente después, redobló la apuesta y fue por más. “Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid“, expresó el delantero francés. “Debe volver al Bernabéu, a los madridistas, que vuelva para todas estas personas para darles ilusión. Esa gente se la merece más que todo el mundo“, volvió a insistir para que no queden dudas.

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Sin embargo, no tardó en hacer hincapié en Lamine Yamal, que es su principal competidor por el galardón individual. “Yo pienso que es un jugador de gran talento y tengo la sensación de que va a tener una gran carrera“, analizó Kylian sobre su rival como el mejor futbolista de la actualidad. Por último pero no menos importante, agregó: “Yo le deseo lo mejor“.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé, en España – Francia. (Getty Images)

Los números de Kylian Mbappé en la temporada 2025/26

Los números hablan por sí solos y Kylian Mbappé es el favorito a ganar el Balón de Oro 2026. Con la camiseta de Real Madrid, el delantero disputó 44 partidos oficiales, convirtió 42 goles y repartió 7 asistencias a sus compañeros. Por si todavía quedaban dudas, en el Mundial con Francia le fue igual de bien: en 8 encuentros, marcó 10 goles y brindó 4 habilitaciones.