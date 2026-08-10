Poco a poco, los apartados de Cantilo encuentran nuevos equipos, pero el mediocampista aún no tomó ningún ofrecimiento.

Son semanas convulsionadas en el día a día de River Plate. No solo los resultados incomodan en la actualidad del Millonario. También hay un puñado de futbolistas apartados por la dirigencia que ya no forman parte del plantel de Eduardo Coudet y deben buscar otros clubes.

Si bien la mayoría de ellos ya resolvió su situación y encontró un nuevo destino, Giuliano Galoppo aún no cerró con ningún equipo. El mediocampista fue uno de los futbolistas con mejores propuestas para volver a jugar, pero decidió no inclinarse por ninguna de ellas.

Según pudo saber BOLAVIP, Galoppo rechazó recientemente la posibilidad de jugar para el Tata Martino en Atlanta United. River había llegado a un acuerdo con el club de la MLS, pero el surgido de Banfield desistió de esta oportunidad, esperando por propuestas de Europa.

Al cerrarle la puerta al fútbol de Estados Unidos, Galoppo ya acumula 4 ofertas atractivas en las últimas semanas. Independiente y Racing fueron los dos grandes del fútbol argentino que intentaron hacerse de sus servicios, pero no tuvieron éxito.

Galoppo en su paso por River. (Foto: Getty)

Además, también desde el exterior, Atlas de México quiso avanzar por el jugador que también tuvo un paso por el Brasileirao, con la camiseta de Sao Paulo. Así, Galoppo permanece en River, sin entrenar con el plantel y con contrato hasta diciembre de 2028.

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El paso de Galoppo por River

Galoppo llegó a River a comienzos de 2025 desde Sao Paulo, se trató de un préstamo con opción de compra, la cual el Millonario hizo efectiva un año más tarde. Los números indican que Giuliano vistió la camiseta del Millonario en 48 oportunidades, marcó 8 goles, brindó una asistencia, fue amonestado 9 veces y lo expulsaron en un encuentro.

Su rendimiento tuvo altibajos, como el equipo en líneas generales, pero en su caso particular quedó marcado por ejecutar de manera displicente algunos penales importantes y también por tener un cruce con un hincha tras la eliminación de la Copa Argentina 2025.

Datos clave

Giuliano Galoppo rechazó ofertas de Atlanta United, Independiente, Racing y Atlas.

rechazó ofertas de Atlanta United, Independiente, Racing y Atlas. River Plate tiene contrato vigente con el mediocampista hasta diciembre de 2028.

tiene contrato vigente con el mediocampista hasta diciembre de 2028. 48 partidos y 8 goles acumula Galoppo jugando para el equipo Millonario.